Défaite américaine en Ukraine : comment sauver la face ?

Sur son réseau social personnel, Donald Trump a adressé un message direct à la Russie. Pour habiller ses soi-disant propositions de paix, en négligeant semble-t-il d’utiliser les voies diplomatiques à l’ancienne. Résultat : un gros flop.

« Je ne cherche pas à faire du mal à la Russie. J’aime le peuple russe et j’ai toujours eu de très bonnes relations avec le président Poutine – et ce malgré le canular de la gauche radicale « Russie, Russie, Russie ». Nous ne devons jamais oublier que la Russie nous a aidés à gagner la Seconde Guerre mondiale perdant près de 60 millions de vies au passage… »

• Ah bon ? C’est bizarre, tous les gens sérieux savent que ce sont les soviétiques qui ont écrasé l’Allemagne. Et même ont poussé le Japon à la capitulation avec leur offensive en Mandchourie. 60 millions de morts ? D’où est-ce qu’il sort ce chiffre ? Tous les historiens savent bien que le terrible bilan se monte à 25 millions. Déjà qu’il revendique le chiffre rocambolesque d’un million de tués Russes en Ukraine, l’homme orange démontre qu’il est fâché avec l’arithmétique.

« Tout cela étant dit, je vais rendre un grand SERVICE à la Russie, dont l’économie est en déclin, et au président Poutine. Réglez le problème maintenant et ARRÊTEZ cette guerre ridicule ! ELLE NE FERA QU’EMPIRER. Si nous ne parvenons pas à un « accord », et bientôt, je n’aurai d’autre choix que d’imposer des niveaux élevés de taxes, de tarifs et de sanctions sur tout ce qui sera vendu par la Russie aux États-Unis et à divers autres pays participants. »

• Ah bon ? S’il y a une économie qui est en déclin, c’est bien l’économie américaine qui vient de descendre en dessous des 15 % de la production mondiale après avoir été il n’y a pas si longtemps à 40 %. L’économie russe ne va pas si mal d’après la Banque mondiale et le FMI, et quant aux sanctions elles ont déjà toutes été prises et ont plutôt profité à la Russie. Qui ne vend plus grand-chose aux États-Unis et encore moins à ses alliés du G7. Il a pris Bruno Lemaire comme conseiller le Donald ?

« Mettons fin à cette guerre, qui n’aurait jamais commencé si j’avais été président ! Nous pouvons le faire de manière facile ou de manière difficile – et la manière facile est toujours la meilleure. Il est temps de « CONCLURE UN ACCORD ». PLUS AUCUNE VIE NE DOIT ÊTRE PERDUE !!! ».

• Ah bon ? Parce que cette guerre, elle n’a pas commencé le 24 février 2022 mais bien en janvier 2014 avec le coup d’État organisé par les USA en Ukraine. Et s’est poursuivie avec la mainmise américaine sur l’État ukrainien pour mener une guerre civile contre les populations du Donbass et poursuivre l’intégration matérielle de l’armée à l’OTAN. Et ce, pendant toute la durée du premier mandat de Trump qui n’a strictement rien fait pour y mettre fin. Et plutôt au contraire puisqu’il se vante d’avoir été le pire sanctionneur de la Russie à cette période.

Alors comme les Russes ont répondu poliment à ses soi-disant propositions, qu’il fallait être sérieux, voilà Trump qui reprend ses rodomontades. Et annonce qu’il va récupérer les avoirs russes gelés pour financer de nouvelles armes à livrer à l’Ukraine. Idée qui plonge les imbéciles qui squattent les plateaux chez LCI, BFM et autres FranceInfo dans le ravissement, mais terrorise les financiers occidentaux réalistes qui savent très bien quel serait l’effet boomerang.

Eh bien dites donc, les pauvres ukrainiens ne sont pas sortis des ronces.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…