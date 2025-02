Occupé à la réalisation de plusieurs vidéos pour notre chaîne, et un travail de veille pour essayer de suivre le changement du monde, on va se soulager en donnant la parole à des gens qui nous livrent des synthèses pertinentes. Voici celle de Taryk Cyril Amar universitaire turc qui dit ce que l’on peut penser des échanges entre les Américains et les Russes. Analyse « valeur du jour » évidemment, parce qu’il est difficile en ce moment de savoir à l’avance les surprises que demain nous réserve. Article publié à l’origine sur RT. Ceux qui veulent la version originale doivent passer par le VPN.

Régis de Castelnau

La Russie a gagné une guerre contre l’Occident : ce que signifie réellement l’appel Poutine-Trump

La nouvelle réalité est que l’Occident peut être arrêté et contraint de négocier selon les conditions de son “adversaire”.

C’est évidemment une bonne nouvelle pour le monde que les États-Unis aient enfin mis un terme à leur politique perverse d’anti-diplomatie avec son essence absurde qui veut que, quand il y a un problème vraiment dangereux, ils essaient de le résoudre par la communication à l’égard de la Russie. Pourtant l’autre grande puissance dotée d’un arsenal nucléaire massif.

Mais il ne faut pas oublier la réalité : le président américain Donald Trump ne veut pas (et ne peut pas) l’admettre – et le président russe Vladimir Poutine est assez sage pour ne pas le rappeler – mais le point le plus important à retenir de l’échange téléphonique du 12 février est que la Russie a gagné une guerre contre l’Occident.

Oui, c’était une guerre à moitié par procuration (c’est-à-dire par procuration pour l’Occident, souvent sans enthousiasme, tout en étant très directe pour la Russie et l’Ukraine), mais cela ne fait plus guère de différence géopolitique aujourd’hui. L’Occident a cherché cette défaite. Elle aurait pu être facilement évitée, soit en trouvant un compromis avec la Russie plus tôt, soit en restant à l’écart du conflit entre Moscou et Kiev. Mais maintenant, les choses sont ce qu’elles sont et la nouvelle réalité qui s’impose au reste du monde, est que l’Occident peut être arrêté et forcé à négocier selon les conditions de son adversaire (dans ce cas, la Russie) – et ce monde le sait désormais comme un fait empirique et éprouvé. C’est un tournant historique, et aussi une bonne nouvelle pour l’humanité. Les répercussions se feront sentir pendant des décennies.

Les Ukrainiens ont été utilisés et vendus. Les quelques Occidentaux qui ont prévenu que cela arriverait ont été systématiquement calomniés et mis à l’écart. Maintenant, ce sont les faux « amis » de l’Ukraine (et leur propre diaspora basée aux États-Unis et au Canada) qui doivent rendre des comptes. Il en va de même pour le régime de Kiev. La tragédie de l’Ukraine est immense, et elle n’était pas nécessaire. En Ukraine, cela deviendra également un tournant historique, et aura des conséquences durables.

Ce qui se passera entre les États-Unis et la Russie n’est pas encore prévisible, mais une détente plus large est possible. Les élites européennes, perverses, autodestructrices et obéissantes, apprendront en tout cas ce que c’est que d’être d’abord utilisées puis ignorées, tout comme l’Ukraine. La pire chose qu’elles pourraient faire – et dans l’état actuel des choses, elles pourraient bien le faire – serait de laisser les États-Unis “européaniser” la guerre. L’administration Biden a fait un travail remarquable en détruisant ses vassaux de l’UE et de l’OTAN. Trump pourrait y parvenir en les attirant dans le piège de tenter de s’en prendre à la Russie par eux-mêmes – pendant que Washington et Moscou se réconcilient, comme il se doit.

Taryk Cyril Amar

