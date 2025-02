Accélération de l’Histoire, faut suivre !

L’Histoire s’est à nouveau brutalement accélérée. Il est très difficile de suivre tout en restant pertinent. Pour utiliser la puissance des réseaux sociaux, je publie sur plusieurs d’entre eux et notamment X Twitter et Facebook des petits billets d’humeur. Que je répercute sur ce blog pour élargir encore le débat.

Ci-dessous ceux des 14 et 15 février, celui du 12 a déjà été publié. N’hésitez pas à vous servir des commentaires (en respectant les règles évidemment), la marche du monde le mérite.

14 février 2025 : pressing

Non mais quelle journée !

Le spectacle des petits cafards affolés qui s’agitent sur les plateaux (un ban pour LCI transformé en hôpital psychiatrique sans que Rochebin ne puisse contrôler quoi que ce soit), les imposteurs qui affichent leurs sanglots sur les réseaux, les dirigeants européens, ramassis de sombres nullités, qui n’arrivent plus à masquer leur état de panique, tout ce bloc élitaire en train de devenir complètement liquide (on imagine les chiffres d’affaires des pressings des beaux quartiers), on frise l’overdose de Schadenfreude.

Attends n’éteint pas la télé c’est pas fini ! Voilà t’y pas que Trump propose de réintégrer la Russie au G7 et propose une réunion entre gens sérieux, à trois : Xi, Poutine et Trump. (!!!)

Musk réclame la fermeture des deux radios de propagande « Voice of America » et « Radio Free Europe ».

Et pour terminer, (parce que là je vais me débrancher pour aujourd’hui, je n’ai plus de pop-corns), JD Vance, le vice-président américain, comment qu’il est pas trop malpoli, « snobe » Scholz à la conférence de Munich (c’est en Allemagne hein, dont Scholz est le chancelier !) en disant « qu’il n’a pas besoin de le voir, parce qu’il ne va pas tarder à se faire virer ! »

Finalement, ça n’était peut-être pas une bonne idée pour les élites européennes d’avoir rampé devant Biden et d’avoir soutenu bruyamment Kamala Harris en traitant Trump de réincarnation d’Hitler.

La bande à Trump, ils ont l’air un peu rancuniers.

15 février 2025 : purge

« Donald Trump est un cocktail Molotov politique balancé dans le système » (Michael Moore)

« Le job de Trump va être de gérer la défaite américaine face aux Russes ». (Emmanuel Todd)

La vache, ça va trop vite. Pas sûr que la dernière récolte mondiale de la variété de maïs « Zea mays everta », utilisée pour les pop-corns soit suffisante.

Après Pete Hegseth, c’est le vice-président JD Vance qui est venu à Munich, foutre une branlée aux valets sans maître, ces dirigeants européens médusés. Restés sans voix car on ne peut pas considérer que cet imbécile de Pistorius faisant du bruit avec sa bouche constitue une réaction.

Ce n’est plus comme Hegseth à l’OTAN la veille : « démerdez-vous on se barre », mais cette fois-ci : « vous êtes nuls et en plus, des dangers pour vos propres pays, vos propres peuples. ».

Si on lit entre les lignes on peut aussi y voir : « en rampant devant les démocrates et les néoconservateurs américains, en déclarant stupidement la guerre à la Russie au détriment de l’intérêt de vos peuples, vous vous êtes placés dans une situation impossible. Et puis au passage vous vous êtes ingérés (oui, oui) dans les affaires intérieures des USA en menant une campagne déchaînée contre Donald Trump. Et ça croyez-nous, nous ne l’oublierons pas. Nous avons ouvert les dossiers et ça va continuer. En tout cas nous on se barre, et vous allez devoir vous démerder avec vos peuples. »

À ce propos, il faudrait peut-être se mettre sérieusement au travail pour se débarrasser de cette caste, amalgame de gangsters, de vendus, d’incompétents et de parfaits imbéciles. Et là il ne s’agit pas de mettre en place une alternance, mais d’entreprendre résolument une purge.

