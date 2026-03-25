Vincent Bolloré dans la seringue judiciaire, choix cornélien pour la justice : « no pasaran ! » ou « Israël d’abord ! »

« Le milliardaire d’extrême droite Vincent Bolloré sera jugé en décembre à Paris pour «corruption d’agent public» au Togo entre 2009 et 2011, dans l’affaire dite des «ports africains», a appris l’AFP, confirmant une information du journal le Monde, selon lequel l’homme d’affaires sera également jugé pour et «complicité d’abus de confiance» au Togo et en Guinée sur la même période ».

Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire ?

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