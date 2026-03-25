Vincent Bolloré dans la seringue judiciaire, choix cornélien pour la justice : « no pasaran ! » ou « Israël d’abord ! »

« Le milliardaire d’extrême droite Vincent Bolloré sera jugé en décembre à Paris pour «corruption d’agent public» au Togo entre 2009 et 2011, dans l’affaire dite des «ports africains», a appris l’AFP, confirmant une information du journal le Monde, selon lequel l’homme d’affaires sera également jugé pour et «complicité d’abus de confiance» au Togo et en Guinée sur la même période ».
Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire ?
2 Commentaires
Ah ! Ah ! Habituellement là où un milliardaire passe, la justice trépasse !
Ce magnifique spécimen de la caste qui souhaite effacer le peuple en lui bourrant le crâne ad nauseam sera-t-il enfin, par l’action de nos braves magistrats, l’exception qui ne confirmera pas la règle ?
Ca me fait marrer cet « anti-bollorisme »… les zheures sombres… sauf que la famille Bolloré est gaulliste, ses oncles ont débarqué avec Kieffer ou combattu sur le front de l’Est dans Normandie-Niemen (allez vous renseigner)… à l’heure où les ancêtres de Mélenchon-la-morâle vivaient en petits potentats coloniaux au Maroc (Mélenchon, contrairement à ce qu’il dit, n’est pas un maghrébin mais un colon). Par la suite, la famille Bolloré a possédé les Editions de la Table Ronde, de droite critiquant De Gaulle… mais n’a pas organisé la répression coloniale ni fleuri la tombe de Pétain (tout en donnant des leçons d’anti-fascisme !) comme Tonton-la-Francisque… Je vais vous dire une chose : je préfère 100 fois plus le méchant milliardaire droitard à la tourbe haineuse des gauchistes mélenchonards qui rêvent d’accéder aux ors de la ripoublique en « faisant barrage » aux côtés des macroneux… Vous croyez vraiment que c’est avec ce ramassis d’hypocrites néo-coloniaux (l’empire socialo-ripoublicain recréé dans l’hexagone avec les supplétifs créoles) que vous ferez la révolution ? Ah ah ah ah ah ! La Chine, la Russie et même l’Iran fonctionnent avec la bourgeoisie nationale à la Bolloré. L’anti-sionisme est devenu le cache-misère du délabrement intellectuel anti-patriotique des gauchistes urbains fils-de-boomeurs. Rideau ! … et vive Bolloré ! … Post-scriptum : le jour où il y aura une gauche capable de comprendre les 5 étoiles présentes sur le drapeau de la république populaire de Chine, je voudrais bien reconsidérer les choses. D’ici là, allez vous faire cuire un oeuf bande de petits mitrons !