France-info : « ce n’est pas parce que le génocide de Gaza est illégal qu’il est illégitime »

Petite séquence de négationnisme sur le service public :

Professeur Ziad Majed : Netanyahou est recherché par la Cour Pénale Internationale. Il est sous mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité, et son gouvernement est accusé de génocide.

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Avant de partir, merci de m’offrir un café.

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