France-info : « ce n’est pas parce que le génocide de Gaza est illégal qu’il est illégitime »

Petite séquence de négationnisme sur le service public :
Professeur Ziad Majed : Netanyahou est recherché par la Cour Pénale Internationale. Il est sous mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité, et son gouvernement est accusé de génocide.
Petite séquence de négationnisme sur le service public :
Professeur Ziad Majed : Netanyahou est recherché par la Cour Pénale Internationale. Il est sous mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité, et son gouvernement est accusé de génocide.
2 Commentaires
C’est infâme de la part de Radio France d’autoriser ce type de commentaire, comme ça l’est de la part de cet individu. C’est public alors pourquoi cacher le nom de ce méprisable personnage.
Il n’y a pas de génocide à Gaza. Cela a déjà été démontré