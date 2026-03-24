Disparition de Lionel Jospin : « De mortuis nihil nisi bonum » ? Et puis quoi encore, sûrement pas !

Alors comme ça Lionel Jospin est mort et c’est longues déplorations dans la fausse gauche. Vous me direz de la vraie, il ne reste pas grand-chose. On va me répondre qu’il y a bien Mélenchon. Peut-être, peut-être, mais Lionel Jospin, quoique le trotskiste Lambertste comme Mélenchon, n’était pas de gauche lui.

Comme d’habitude on va se confronter au triptyque qui s’impose à la mort d’une personnalité.

Soit adopter la position des Romains qui disaient que des morts on ne peut dire que du bien (de mortuis nihil nisi bonum). C’est commode et profondément hypocrite.

Et il y a Voltaire qui nous disait : « nous devons des égards vivants, aux morts nous ne devons que la vérité ». Simplement la civilité ordinaire veut que l’on attende quelques jours.

Enfin il y a mon cher Westlake pour lequel : « d’un mort si vous ne pouvez pas dire de mal, ne dites rien ». Ça tombe bien, j’ai quelques petites choses en travers de la gorge. Donc je vais en dire du mal. Pour réfuter quelques uns des lieux communs que l’on va entendre.

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