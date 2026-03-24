Disparition de Lionel Jospin : « De mortuis nihil nisi bonum » ? Et puis quoi encore, sûrement pas !

Alors comme ça Lionel Jospin est mort et c’est longues déplorations dans la fausse gauche. Vous me direz de la vraie, il ne reste pas grand-chose. On va me répondre qu’il y a bien Mélenchon. Peut-être, peut-être, mais Lionel Jospin, quoique le trotskiste Lambertste comme Mélenchon, n’était pas de gauche lui.
Comme d’habitude on va se confronter au triptyque qui s’impose à la mort d’une personnalité.
Soit adopter la position des Romains qui disaient que des morts on ne peut dire que du bien (de mortuis nihil nisi bonum). C’est commode et profondément hypocrite.
Et il y a Voltaire qui nous disait : « nous devons des égards vivants, aux morts nous ne devons que la vérité ». Simplement la civilité ordinaire veut que l’on attende quelques jours.
Enfin il y a mon cher Westlake pour lequel : « d’un mort si vous ne pouvez pas dire de mal, ne dites rien ». Ça tombe bien, j’ai quelques petites choses en travers de la gorge. Donc je vais en dire du mal. Pour réfuter quelques uns des lieux communs que l’on va entendre.
5 Commentaires
N’oubliez pas, cher Maître, l’ignominie de l’agression contre la Serbie !
Bonjour,
Les anciens Romains portaient au pinacle ceux qu’ils considéraient comme ayant été de bons gouvernants. Il les déifiaient même. Ils condamnaient les autres à ne pas accéder à cette sorte de paradis. Leur mémoire était honnie.
Cdt.
M.D
J’ai conservé precieusement un extrait d’un discours dans lequel il parlait de « crime de la pensée »…
Ce qui resume parfaitement la personnalité de ce triste individu habitant à l’epoque non loin de chez moi la ruelle obscure « rue du Regard »….
« Durant les années du mitterrandisme, tout antifascisme n’était que du théâtre, il n’y a jamais eu de menace fasciste ». Jospin en 2007. Donc Jospin confirme que pour soumettre la droite dite « dure », le sphynx a développé tout une rhétorique culpabilisarice, la même mécanique aujourd’hui qui tourne autour de l’antisémitisme, afin de conserver le pouvoir.
Il est mort ! Le déconstructeur de la plus belle entreprise de notre pays : EDF.
Lui et sa saleté de copine de verte couleur ont bien réussi ce coup-là (elle s’en vante lors d’un reportage, sans aucune vergogne cette idiote) tellement bien que même le surgénérateur de Creys-Malville y est passé ! Nos abrutis actuels n’ont pas hésité eux non plus en arrêtant Astrid en 2019 et en le redémarrant en 2025 après qu’ils se soient enfin rendus compte de l’importance actuelle de cette filière …
Il aurait pu imposer à ces unionistes européens le maintien en l’état de cette entreprise dont la nation toute entière était propriétaire, mais non ! ravagé par ce désir de conformisme et une trouille viscérale des teutons, il a fait procédé à son morcellement.
On apprécie à présent les conséquences de sa décision, de leurs décisions !
Il est donc mort jospin, pas de majuscule à son nom pour cet ex-ministricule refroidi et que parmi tant d’autres je ne respecte pas.
Le chœur des pleureuses médiatiques l’exprime sans le vouloir, il semble plus grand mort que vivant.