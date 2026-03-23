Moyen-Orient : la répression de l’apologie du terrorisme serait-elle à géométrie variable ?

Coucou les amis magistrats. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas envoyé un de ces petits messages où je me permets, en professionnel de la Justice, de faire quelques observations sur votre façon de la rendre.

Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci je ne vais pas vous parler de la protection judiciaire que vous accordez à Emmanuel Macron (ainsi qu’à son système), depuis que vous l’avez fait élire. Vous devez être en train de vous préparer à l’année électorale qui vient de s’ouvrir et pendant laquelle vous allez fort probablement être sollicités. Des fois qu’il passerait par la tête des Français l’idée saugrenue de vouloir élire un candidat anti-Macron.

Non, cette fois-ci je vais vous parler de « l’apologie du terrorisme » l’infraction prévue et réprimée par l’article 421-2-5 du Code pénal.

Comment que vous n’avez pas été trop diligents et intraitables après le 7 octobre ! Où vous avez lancé près de 700 poursuites sur l’ensemble du territoire national contre tout ceux dont vous considériez « qu’ils soutenaient le Ramasse ».

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Avant de partir, merci de m’offrir un café.

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