Déclin et chute de l’Occident, relire Hérodote

Régis de Castelnau 11 Commentaires

Depuis quelques temps, on peut qualifier l’Occident « d’Empire romain devenu fou ». Il y a plusieurs raisons. La première étant que cet Occident, qui domine la planète depuis au moins deux siècles, qui a conduit la « globalisation » comme forme moderne de sa domination, multiplie les erreurs. Au prétexte de maintenir sa puissance, il se lance dans des aventures à partir d’une perception du réel complètement faussée, d’une arrogance fruit d’un sentiment de supériorité complètement inapte. Depuis la disparition de son rival l’empire soviétique, il multiplie les erreurs, accumule les échecs et se retrouve confronté à des défaites dont il ne sait pas comment sortir.

Dernier exemple en date, l’agression criminelle du 28 février contre l’Iran, État civilisation héritier d’un empire perse pluri millénaire. La raison, voire la simple rationalité aurait dû détourner de ce projet catastrophique et perdu d’avance. Au bout de 48 heures, l’impasse était visible, et le désarroi évident. Et l’empereur, improbable Caligula erratique que l’Occident a mis à sa tête, montrait clairement qu’il avait perdu le fil du conflit, et les pédales au passage.

La chute de l’Empire romain obsède l’Occident depuis toujours. Une historiographie pléthorique essaye de nous en donner les raisons depuis 1500 ans. Disputes sur les causes, revendications de l’héritage et des filiations, qui se qualifiant de « Saint et Germanique », qui de « Troisième Rome », qui qualifiant la Renaissance européenne de restauration, le débat fait rage depuis longtemps. C’est une des raisons qui expliquent la fascination pour la chute de l’Empire romain, face au déclin d’un Occident désormais en conflit avec le reste du monde qui refuse sa domination.

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Régis de Castelnau

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11 Commentaires

  1. Le bon sens est de pas faire une dernier guerre avec un océan sans rivage.
    Ibn arabi
    Et tout porte à croire que j’ai bien vu.

    Lorsque on baltringue le nucléaire planétaire.
    Il y à un problème dans la maison
    La consanguinité
    Y à des endroits faut pas aller voir
    La quantité du savoir est un désastre.
    Vu tout les pédés.
    je ne me suis pas fait sucer.
    J’ai évité le sida et le covid.

    • C’est curieux : je en reconnais pas le style de notre hôte dans cette réponse (lol).

  3. Bien venu dans l’intelligence artificiel et commencer à comprendre le monde binaire des algorithmes depuis 2000
    Soral est planqué en Russie
    Et perso je suis en France
    Dieudo est dans son dans son blé d’esclave

  4. Et que l on ne m’explique pas la tanguent et la singularité
    Stephen Hawking , Il s’est planté la prostate sur une chaise électrique

  5. Macron la bite en l’air soulevé par la cocaine.
    Il va envoyer pleins de jeunes dans le détroit d’ormuz. pour liquéfié sont cerveau.

  6. Pour ce qui est du déclin et de la chute de l’Empire, je ne peux que recommander la somme d’Edward Gibbon, du même titre, quid écrit ce processus avec un luxe de détails…

  7. Bon… ben, ne nous énervons pas… Israël et les vilains sionistes auront bientôt disparu, les méchants Yankees seront pauvres et les européens laids seront grand remplacés… il reste quelques dizaines de missiles à tirer et quelques dollars ridicules à imprimer… c’est bientôt fini… ensuite, les gentilles civilisations tiers-mondistes, pacifiques, cultivées, glorieuses, lumineuses, humanistes, décentralisées, coopératives, industrieuses, morales, humanitaires, socialistes, collectivistes, décroissantes, inclusives, belles, joyeuses, vertes et parfaites pourront enfin faire advenir l’âge d’or sur Terre… Réjouissons-nous, mes frères ! Il est évident que la guerre n’est pas une chose naturelle à l’homme, et que sans les « méchants blancs », jamais les Turcs, les Mongols, les Russes, les Perses, les Arabes, les Bantous, les Incas, les Iroquois, les Hindous, les Chinois, les Papous, les Magaches ni les Berbères n’auraient jamais fait la guerre. Face à une telle évidence, je dors sur mes deux oreilles et me réjouis de la réunion prochaine du soviet suprême qui remplira mon frigidaire prolétarien.

    • La boite de pandore est ouverte sur une trilogie messianique.
      D un trump trans mere pour les vêtements avec une perruque en or massif.
      le trumpisme
      Nous avons toutes l’histoire entre nos mains
      Il est temps d’arrêter d’abuser des enfants. et de vendre des armes , le la drogue
      Le nucléaire est une zone non dite.
      Macron il est temps de le mettre en cage
      Est force est de croire vu le municipales le en même temps
      La France est maqué par l Islam et Israrél

      Si s’est ça le marxisme
      Certes s’est révolutionnaire.
      La bosh vander à fermé le gaz
      et Trump à piqué le pétrole
      Et derrière nous avons les marchers qui se branles.
      Je suis pour le retour de Soral en France et je valide ma position.!!

      Tous des pds qui me pompe dans une guerre d’images

      Pierre Jovanovic il collectionne sont or des lingots ???
      Pas besoin de faire l étalage de la pédophilie
      Encore un juif qui se pose la question existentiel de son prépuce

      Qu il pose la question à son rabbin

  9. . La question de l atome va se poser
    L’Atomium , , l’expo et les frites marocaines

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