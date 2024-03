Libération en mode « Je suis partout ».

On pensait que la liberté d’expression procédait de l’application de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme. Qui prévoit que l’on peut dire ce que l’on veut, sauf si pour des raisons d’intérêt général la Loi a prévu certaines limitations. Et le contrôle de la violation de ces limitations ne peut se faire qu’a posteriori et par le juge.

On sait bien que la fausse « gauche » s’est prise de passion pour la censure. Et de haine pour Rosa Luxembourg disant « la liberté d’expression est d’abord celle de celui qui ne pense pas comme moi ». Mais voilà qu’elle change de braquet. Dans l’ambiance de maccarthysme furieux qui a saisi la presse système après les rodomontades guerrières du Kéké de l’Élysée, certains journaux sont passés en mode « Je suis partout ». Référence à l’organe de délation qui sévissait sous l’occupation. L’un de ceux qui l’animaient, Robert Brasillach a été fusillé à la libération.

Mais voilà qu’il a des successeurs ou plutôt des héritiers. L’un d’entre eux, qui sévit dans l’ultra subventionné Libération, vient de dresser une liste de ceux qui osent ne pas relayer le discours de la presse aux ordres. Ce sont des traîtres au service de la Russie ! Rappelons aux étourdis ou à ceux qui sont enfermés dans une grotte, qu’Emmanuel Macron a déclaré la guerre à ce pays parce que sinon ce sera le retour des sœurs zombres.

Au service de sa triste cause, Monsieur Thomas Legrand vient d’inventer un concept philosophique fulgurant : « LA VÉRITÉ JOURNALISTIQUEMENT ÉTABLIE ». Dont il est rigoureusement interdit de s’écarter, sous peine de dénonciation, d’appel à la vindicte, en attendant probablement la sanction pénale.

« La question n’est pas de savoir s’ils défendent les thèses du Kremlin mais s’ils n’offrent pas, par leur façon de traiter l’actualité hors de toute vérité journalistiquement établie, un réceptacle taillé sur mesure pour la stratégie d’influence russe. »

Pour l’avoir pratiquée pendant 50 ans, je connaissais « la vérité judiciaire », qui est une vérité particulière sur la base de laquelle le juge va prendre une décision à valeur normative en usant de la violence légitime que lui délègue l’État. Son élaboration nécessite une procédure strictement organisée autour d’un débat contradictoire.

Pour m’y être abondamment intéressé, je connais ce que l’on appelle « la vérité historique », et son caractère contingent et changeant, en fonction de la recherche du même nom. Comme l’indiquait le grand historien britannique Quentin Skinner : « jusqu’à présent, le destin universel des explications historiques et même scientifiques fut d’être dépassées. C’est sur ce point que je souhaite m’arrêter : la factualité devrait être distinguée de la vérité. »

En ces temps de questions climatiques et épidémiques à forts enjeux, il y a aussi la « vérité scientifique » qui procède de processus d’élaboration et d’identification ou la dernière des choses est de la considérer comme figée. Comme nous l’indique Skinner.

Enfin depuis les débuts de la civilisation humaine, les philosophes se disputent sans arrêt autour de la notion de vérité objective.

Monsieur Thomas Legrand balaye tout cela. Le réel, c’est ce que lui et ses amis folliculaires propagandistes appointés, définissent. Titulaires de la carte de presse, ils élaborent par conséquent « LA VÉRITÉ JOURNALISTIQUEMENT ÉTABLIE ». Et dressent les listes de ceux qui ne s’y réfèrent pas, en n’oubliant pas de rapprocher cette attitude d’une « trahison au service d’une puissance étrangère ». Dont on rappellera qu’il s’agit d’un crime prévu et réprimé par les articles 411-2 à 411-11 du Code pénal.

Alors tout le monde est prié de ne pas s’écarter de la « LA VÉRITÉ JOURNALISTIQUEMENT ÉTABLIE » de Thomas Legrand et de ses amis.

Les Russes n’ont plus de munitions et attaquent avec des pelles, c’est Pujadas qui l’a dit. Il a dit aussi qu’ils n’avaient plus de tanks et que c’est pour ça qu’ils récupéraient les carcasses de T34 qui ornent leurs monuments aux morts. Ils doivent démonter les machines à laver pour récupérer les puces pour leurs missiles. D’ailleurs ils n’ont plus de missiles. Leur flotte de mer Noire est anéantie (ça c’est Serge July de Libération qui l’a dit). Ils lancent des vagues d’assaut massives et ont perdu plus d’hommes que n’en compte leur armée. Leur économie s’effondre (oupsss ça c’est Nono le neuneu qui l’a dit et il n’est pas journaliste, donc ça vaut pas). L’armée russe c’est rien que des moujiks abrutis, démoralisés et épuisés. Donc une fois qu’ils auront bouffé les ukrainiens ils vont nous attaquer et débouler jusqu’à Brest c’est sûr (Brest Finistère, pas Brest Litovsk, faut pas confondre). Il n’y a pas de néonazis en Ukraine, d’ailleurs il n’y en a jamais eu, Bandera était un résistant antinazi. Etc. etc.

Depuis deux ans, complètement atterrés, nous avons dû assister sur les chaînes d’info et dans la presse de l’oligarchie, aux mensonges et aux délires russophobes de journalistes et d’experts en roue libre. Seules dans la presse système quelques voix ont essayé de garder l’équilibre, et de conserver leur probité. Pour le délateur de Libération c’est encore trop, tout à sa fureur belliciste il désigne les traîtres, les agents de Poutine qui ne respectent pas « LA VÉRITÉ JOURNALISTIQUEMENT ÉTABLIE ».

Alors on va lui rappeler ce que disait Roland Barthes : « le fascisme, ce n’est pas seulement d’empêcher de dire, mais c’est d’obliger à dire ».

Monsieur Thomas Legrand nous y emmène.

