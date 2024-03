CONFLIT MONDIAL VIDEO N°79 EMPECHEE

Dès le début de l’opération militaire spéciale la France avait basculé dans un délire de propagande probablement le pire de l’Occident. Nous avions entrepris dès le printemps 2022 avec les moyens du bord un travail de ré information. D’abord avec Sylvain Ferreira qui a préféré par la suite abandonner ce combat. Pour l’information militaire, nous avons été rejoints par notre ami Hervé Carresse. Malheureusement, alors qu’un équilibre certes incertain pouvait être envisagé dans l’expression des points de vue grâce aux réseaux, les rodomontades bellicistes d’Emmanuel Macron ont redonné de la vigueur aux domestiques du système médiatique qui n’hésite plus désormais à criminaliser tous ceux qui expriment des réserves ou des désaccords avec la grossière propagande dont nos médias officiels subventionnés se sont faits les champions. Pour des raisons professionnelles Hervé Caresse a été contraint de mettre sa collaboration en stand-by. Pour ma part, je suis complètement déterminé à poursuivre ce combat qui m’apparaît nécessaire, car il est impossible de se résigner à ce que mon pays se déconsidère à ce point. Mais cet engagement nécessite votre soutien, car rien ne sera possible sans lui. Merci pour vos partages, vos pouces levés, vos commentaires, vos abonnements que ce soit à cette chaîne, au compte Twitter ou au blog Vu Du Droit. Pour le soutien matériel (toujours précieux) vous pouvez utiliser soit la cagnotte Tipee, ou si vous préférez une autre méthode merci de me contacter à l’e-mail suivant :

