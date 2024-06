Réponse de Vladimir Vladimirovitch Poutine à Julian Macfarlane

Nous avons publié hier la lettre adressée par Julian Macfarlane à Vladimir Poutine. Le courrier portait sur le discours du chef de l’État russe devant l’administration des Affaires étrangères de son pays et la « proposition de paix » qu’il contenait. Poutine vient de répondre à Julian Macfarlane par un e-mail que nous publions également. Il contient des précisions permettant d’évaluer à leur juste valeur les rodomontades ineptes de Madame Meloni au sommet du G7.

Régis de Castelnau

Cher Julian.

Merci pour votre e-mail .

Vous n’y avez appelé « Cher Vlad ». Personne ici en Russie ne m’appelle « Vlad ». Votre commentateur Moscow Exile a raison lorsqu’il écrit :

« Vlad » n’est pas une forme amicale et diminutive de « Vladimir ». « Vlad » est un diminutif amical du nom Vladislav. Le nom « Vladimir » n’est jamais abrégé en « Vlad ». Les formes amicales de Vladimir sont Volodia et ses variantes avec des suffixes diminutifs : Volodka, Volodyenka ; Vova et ses suffixes diminutifs : Vovka, Vovochka ; Vovchik et Vovan. Les Russes me demandent souvent pourquoi les Américains appellent toujours Poutine « Vlad ». Outre le fait que « Vlad » ne signifie pas « Vladimir », à moins qu’il ne soit un ami proche et qu’il ne lui parle en privé, un Russe ne ferait jamais publiquement référence au chef de l’État russe en utilisant le diminutif de son nom, comme le font les Américains lorsqu’ils appellent leur président « Joe ».

Mais je sais que vous êtes occidental et que vous ne parlez pas russe – et j’ai l’habitude qu’on m’appelle Vlad’ en Occident. Mais puisque vous et moi sommes amis, appelez-moi « Volodia » – ou même Vovochka – mais en privé, s’il vous plaît.

Comme vous le savez puisque vous vivez au Japon, chaque culture a des règles différentes en matière de noms et elles sont importantes. Je sais que les Japonais vous appellent « Julian ». Je sais aussi qu’ils ne sont pas censés utiliser votre prénom, sauf si vous êtes des amis proches. Le respect exige qu’ils vous appellent « Macfarlane-san » et non « Julian », mais ils pensent que les étrangers veulent être appelés par leur prénom.

C’est l’un de mes principaux points politiques : le respect des différences de culture et de tradition. On dit que de nombreux Occidentaux ne pensent pas que de telles choses aient de l’importance. Mais le respect, même dans les petites choses, est la base de la société civile.

Pas seulement une proposition de paix

Je suis désolé que le moment choisi pour présenter ma « proposition de paix » ne vous ait pas permis d’écrire l’article spécial que vous avez prévu – mais mon discours ne portait pas uniquement sur l’Ukraine – même si c’est sur cela que l’Occident se concentre. Comme vous l’avez écrit quelque part, nous entrons dans une nouvelle ère sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Voilà ce que j’ai dit pour ma part dans ce discours :

« Le monde change rapidement. La politique mondiale, l’économie et la concurrence technologique ne seront plus jamais les mêmes qu’avant.

De plus en plus de pays s’efforcent de renforcer leur souveraineté, leur autosuffisance et leur identité nationale et culturelle. Les pays du Sud et de l’Est gagnent en importance, et le rôle de l’Afrique et de l’Amérique latine s’accroît….

Cette nouvelle réalité politique et économique sert désormais de fondement à l’ordre mondial multipolaire et multilatéral émergent, et il s’agit d’un processus inévitable. Il reflète la diversité culturelle et civilisationnelle qui fait intrinsèquement partie de l’humanité, malgré toutes les tentatives d’unification artificielle.

Ces changements profonds à l’échelle du système inspirent certainement optimisme et espoir, car l’établissement de la multipolarité et du multilatéralisme dans les affaires internationales, y compris le respect du droit international et une large représentation, permet de résoudre ensemble les problèmes les plus complexes pour le bénéfice commun et de construire relations mutuellement bénéfiques et coopération entre États souverains pour le bien-être et la sécurité des peuples.

Une telle vision de l’avenir correspond aux aspirations de la grande majorité des pays. Cela se reflète, entre autres, dans l’intérêt croissant porté au travail d’une association universelle telle que les BRICS, fondée sur une culture de dialogue fondé sur la confiance, l’égalité souveraine de ses membres et le respect mutuel. Cette année, sous la présidence russe, nous faciliterons l’inclusion harmonieuse des nouveaux membres des BRICS dans les organes de travail de l’association.

C’est le contexte – l’arrière-plan – de tant de choses qui se produisent dans le monde.

Conflit avec les États-Unis

Franchement, la question de l’avenir de l’Ukraine a déjà été tranchée : » le rejet immédiat de rejet immédiat notre proposition, fait qu’elle n’a plus d’autre choix que de se rendre sans conditions. Mais ils ne se rendront pas tant que Zelinsky sera au pouvoir, ce qui signifie que les États-Unis resteront aux commandes. À la demande de ses maîtres Zelensky doit essayer de maintenir la guerre. Mais il ne le pourra pas. Il devra s’enfuir. Et ce sera juste une autre tache sur les pages de l’Histoire de l’Amérique.

Rappelons que Russie dispose désormais de 700 000 soldats en Ukraine.

Nous recevons 30 000 volontaires par mois, que nous récompensons après leur service avec des programmes éducatifs spéciaux afin de les orienter rapidement vers la fonction publique, en améliorant et en réformant l’administration de notre pays avec des personnes qui ont prouvé leur patriotisme et leur capacité d’adaptation.

Les États-Unis reçoivent désormais 37 000 recrues en un an pour leur armée,. Mais les emplois dans la fonction publique sont réservés à des personnes dont les parents ont les moyens de payer de « bonnes » universités ou de « bonnes » relations politiques. Ainsi, le nombre de jeunes hommes qui se retirent du marché du travail a considérablement augmenté.

Dans la nouvelle Russie qui se développe, le mérite doit compter plus que la connaissance des « bonnes » personnes. De plus en plus de jeunes hommes dans notre pays cherchent à contribuer, non seulement dans l’armée mais aussi dans l’industrie, les affaires et la fonction publique.

En Russie, avec notre diversité, nous mettons l’accent sur les valeurs culturelles et respectons les différences. C’est cela, ce qui signifie être russe.

D’ici 2025, nous aurons un million d’hommes sur le terrain en Ukraine. Des bénévoles pour la plupart.

Mais nous ne voulons pas dominer par la force des armes. Nous devons plutôt convaincre nos frères ukrainiens que nous ne sommes pas les monstres que les néonazis prétendent. Ce n’est pas nous qui les tuons, ce sont les monstres de Berlin, de Paris, de Londres et de Washington.

Je sais que vous comprenez cela – puisque vous avez dit essentiellement la même chose à plusieurs reprises – en soulignant comme je l’ai fait dans mon discours – que le véritable agresseur dans ce conflit n’est pas la Russie – mais les États-Unis d’Amérique. Une fois de plus, cela prouve qu’on ne peut pas lui faire confiance et qu’il ne cherche qu’à dominer.

La Russie est aujourd’hui l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde – et chaque nouvelle attaque économique de l’Occident nous rend plus forts et meilleurs.

Perdre la guerre pourrait être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l’Ukraine, car elle pourra alors rejoindre l’Eurasie multiculturelle en développement rapide et qui a un brillant avenir. Ironiquement, la défaite de l’Ukraine pourrait aussi être bénéfique pour l’Europe, qui est de plus en plus vandalisée et spoliée par les financiers américains.

L’OTAN est un gaspillage d’hommes et d’argent qui serait beaucoup mieux employé pour relever les défis auxquels le monde dans son ensemble est confronté.

Capital et capitalisme

Dans votre article spécial, vous écrivez beaucoup sur le capital et le capitalisme.

Le capitalisme fonctionne mieux avec la concurrence et le libre marché – contraint là où cela est nécessaire par l’intérêt public et les objectifs nationaux, qui définissent sa conscience. La forme du capitalisme américain est cependant prédatrice et monopolistique. Il est psychopathique parce qu’il n’a d’autres valeurs que l’avarice, la cupidité et l’accumulation de richesses – aux dépens des autres, y compris des citoyens américains.

Il ne peut y avoir aucune sécurité lorsque règnent de telles formes aberrantes de capitalisme règnent.

« Une partie importante du système eurasien de sécurité et de développement doit, bien entendu, inclure les questions d’économie, de protection sociale, d’intégration et de coopération mutuellement bénéfique, en abordant des problèmes communs tels que la lutte contre la pauvreté, les inégalités, le climat, l’écologie et le développement de mécanismes pour répondre aux menaces de pandémie et aux crises de l’économie mondiale : tout est important.

L’Occident, par ses actions, a non seulement miné la stabilité militaro-politique dans le monde, mais a également discrédité et affaibli les principales institutions du marché par des sanctions et des guerres commerciales. En utilisant le FMI et la Banque mondiale et en manipulant l’agenda climatique, il freine le développement du Sud global. Perdant dans la concurrence, même selon les règles que l’Occident lui-même a écrites, il a recours à des barrières prohibitives et à toutes sortes de protectionnisme. Aux États-Unis, ils ont pratiquement abandonné l’Organisation mondiale du commerce en tant que régulateur du commerce international. Ils ont tout bloqué. De plus, ils exercent une pression non seulement sur leurs concurrents mais aussi sur leurs satellites. Il suffit de voir comment ils « extraient désormais le jus » des économies européennes, qui sont au bord de la récession. »

Je sais que vous avez déjà écrit à ce sujet.

Les États-Unis sont en effet en train de « tirer le meilleur parti » – non seulement des économies européennes – mais de toutes les économies où ils disposent du levier conféré par la domination des institutions financières transnationales extraterritoriales américaines et britanniques.

Que faire du citron quand il n’y a plus de jus ?

Heureusement pour nous, les sanctions et l’animosité américaines ne peuvent affecter notre développement et notre croissance que pour les pousser vers de plus grands accomplissements.

Le monde a vu les récentes tentatives d’attaque financière contre l’économie russe se terminer par un échec. Que disent les Américains ? « Nous vaincrons ». Nous donnons l’exemple au monde.

« Il devient clair pour tous les pays, entreprises et fonds souverains que leurs actifs et réserves sont loin d’être sûrs, tant sur le plan juridique qu’économique. Et le prochain à être exproprié par les États-Unis et l’Occident pourrait être n’importe qui – ces fonds d’État étrangers pourraient en faire partie.

La méfiance à l’égard du système financier basé sur les monnaies de réserve occidentales s’accroît déjà. Il y a eu une sortie de fonds des titres et des titres de créance des États occidentaux, ainsi que de certaines banques européennes, qui, jusqu’à récemment, étaient considérées comme des lieux absolument fiables pour stocker des capitaux. Aujourd’hui, même l’or leur est retiré. Et ils ont raison de le faire.

Je crois que nous devons sérieusement intensifier la formation de mécanismes économiques étrangers bilatéraux et multilatéraux efficaces et sûrs, alternatifs à ceux contrôlés par l’Occident. Cela implique d’étendre les règlements en monnaies nationales, de créer des systèmes de paiement indépendants et de construire des chaînes de production et de distribution contournant les canaux bloqués ou compromis par l’Occident.

Bien entendu, les efforts visant à développer des corridors de transport internationaux en Eurasie – un continent dont le noyau géographique naturel est la Russie – doivent se poursuivre.

Je charge le ministère des Affaires étrangères de soutenir pleinement le développement d’accords internationaux dans tous ces domaines. Ils sont extrêmement importants pour renforcer la coopération économique entre notre pays et nos partenaires. Cela donnera également un nouvel élan à la construction d’un grand partenariat eurasien, qui pourra essentiellement devenir la base socio-économique d’un nouveau système de sécurité indivisible en Europe. »

L’Eurasie est vraiment un meilleur des mondes ! Et des choses étonnantes se produisent !

Il y a toujours une solution de contournement

Par exemple, Huawei en Chine a récemment vendu des produits électroniques à l’Argentine, acceptant le paiement en viande de bœuf, qu’ils pourront revendre en Chine. Les États-Unis veulent sanctionner les assurances des pétroliers russes afin d’empêcher leurs expéditions de pétrole vers la Chine et l’Inde. Les Chinois et l’Inde veulent du pétrole russe bon marché et ne vont pas coopérer. En 2022, nous disposions d’une « flotte fantôme » de 100 pétroliers. Depuis, nous en avons bien d’autres. Et nous développons des réseaux de transports alternatifs, maritimes et terrestres.

En revanche, les principaux assureurs et compagnies maritimes occidentaux ont subi de lourdes pertes à cause des attaques des Houthis, qui favorisent notre route beaucoup moins coûteuse vers le nord de l’Arctique.

Bien entendu, le dollar américain ne va pas disparaître. Pour que le monde multipolaire affirme son indépendance et se développe, le dollar n’a en quelque sorte aucune importance, tant que nous innovons dans nos propres mécanismes d’échange et de paiement – ​​avec des roubles ou des yuans – ou de la viande de bœuf…

La guerre ?

Y aura-t-il une guerre nucléaire ?

Beaucoup de gens – surtout en Occident – ​​en parlent comme du seul moyen pour l’Amérique de maintenir sa domination – même si ce serait un suicide pour les États-Unis puisque la Russie et la Chine ont la supériorité nucléaire. Ça ne va pas se produire.

Les Américains ont perdu la guerre du Vietnam parce que leur population ne voulait pas voir leurs fils mourir à cause de leurs ambitions impériales. Aujourd’hui, alors que la base industrielle américaine s’est affaiblie – et que sa culture est de plus en plus superficielle – le goût pour la guerre est encore moins grand. Si les Américains ne peuvent pas vaincre les paysans afghans, comment pourraient-ils gagner contre l’armée russe ?

Nous n’avons pas peur de nous battre. Les Américains n’ont plus les moyens de se battre.

Tous les empires sont territoriaux par nature. C’est pourquoi, lorsqu’ils déclinent, ils s’étendent au-delà des limites de tout contrôle. Ce sont donc les provinces qui passent en premier. Les États-Unis constituent un nouveau type d’empire – non seulement territorial mais extraterritorial – cherchant à imposer sa volonté au-delà de ses propres domaines. Ce genre de dépassement affaiblit encore davantage les États-Unis. Nous constatons un affaiblissement périphérique dans tous les domaines.

C’est la fin triste et laide de cet Empire, qui entraîne avec elle des hommes, des femmes et des enfants innocents.

J’ai essayé d’exposer tout cela de la manière la plus complète possible dans mon discours, car le seul antidote au poison du mensonge est la raison et la vérité.

Bon courage pour votre article spécial ! J’espère que mon discours vous sera utile.

Votre ami,

Volodia

