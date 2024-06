Julian Macfarlane écrit à Vladimir Poutine

Dans cette accélération de l’histoire, poursuivre un travail critique sur un réel qui change à toute vitesse, participer à la réinformation pour s’opposer au déferlement de propagande du système médiatique, nécessite une mobilisation importante. Articles, vidéos, réseaux, tout cela demande un temps considérable. Aussi, vous l’avez sûrement remarqué, j’ai décidé de faire appel à des coopérations, des collaborations et de relayer les articles en général d’origine anglo-saxonne qui me semblent pertinents. Aujourd’hui, je fais appel un dissident canadien pour qui l’événement important de cette semaine est le discours de Vladimir Poutine à l’occasion duquel il a fait sa proposition de plan de paix. C’est beaucoup plus essentiel pour l’avenir du monde que la péripétie que connaît notre pays avec la nouvelle foucade du psychopathe de l’Élysée.

Je confirme quand même que je n’abandonne pas la plume. Je vais publier d’ici deux trois jours un article copieux pour répondre à la question : le parti socialiste a-t-il jamais été de gauche ? Cela me semble nécessaire face aux illusions compréhensibles que génère la création du « nouveau Front populaire », qui à mes yeux, est avant tout une reprise en main de la gauche par le PS. Avec ce que cela comporte de trahisons prévisibles.

Régis de Castelnau

Cher Vladimir Vladimirovitch

Je vous considère comme un ami – puisque nous partageons des intérêts similaires comme le judo, les arts martiaux, l’amour des animaux et d’autres choses comme ça. Nous apprécions tous les deux l’honnêteté.

Je sais que vous êtes occupé – alors je vous pardonne de ne pas écrire, appeler ou même publier des photos de votre petit-déjeuner sur Facebook pour moi comme mes autres amis le font – ou le feraient – si j ‘avais d’autres amis.

La plainte

Pourtant, je sens que je peux vous parler honnêtement – et vous adresser une petite plainte.

Comme vous le savez, je suis un écrivain vieillissant à Tokyo, un étranger dans un pays étranger – ou des pays étranges, dont le mien, le Canada.

Le monde m’a permis de vivre alors que beaucoup de mes amis, beaucoup de ceux que j’aime, sont partis. J’essaie donc d’utiliser le temps qu’il me reste pour faire quelque chose de significatif comme décrire une analyse. C’est la meilleure forme de souvenir.

Et surtout parce que ce que racontent les médias n’a aucun rapport avec la réalité.

Quelque chose est en train de se passer. Un événement.

Comme une personne gisant dans la rue. Personne ne sait ce qui s’est passé, surtout la police. Mais les journalistes demandent quand même un passant trouvé sur place un commentaire. Que s’est-il passé ? Il ne sait pas. Pourtant, il va laisser échapper quelque chose qui sera dûment publié : « La police dit… »

Le fait que cette « source » était un policier qui essayait juste de contrôler la foule avec ses smartphones, prenant des photos d’un corps sur l’asphalte, n’est pas mentionné.

Ce qui compte

La personne morte dans la rue avait une vie autrefois – une histoire. Dans un certain sens, nous sommes tous lui et il est tout nous. Il méritait mieux.

Un bon détective cherchera des indices, fera des déductions et analysera. Il ne peut pas simplement passer. Le danger pour l’un est le danger pour tous.

Perçois ce qui ne peut être vu à l’œil. (Miyamoto Musashi)

Pour vraiment « voir », vous devez utiliser plus que vos yeux.

Le monde perçu est le fondement toujours présupposé de toute rationalité, de toute valeur et de toute existence. (Maurice Merleau-Ponty)

Vous savez tout cela, bien sûr, grâce à votre formation aux arts martiaux.

Dans les arts martiaux, nous « voyons » avec tout notre corps, de manière holistique.

La « médecine légale », comme je l’appelle, est une question de perception, de voir ce qui s’est réellement passé, de travailler à partir d’indices reliant les points et autres.

Parfois, vous rendez les choses difficiles

En même temps, j’essaie de suivre les événements dans l’actualité.

Hier, les sanctions américaines ont fait la une des journaux – les États-Unis essayant apparemment d’encourager des alternatives à la domination financière américaine – ainsi que de stimuler l’intérêt croissant pour les BRICS et les nouvelles façons d’organiser les économies.

Conseil aux politiciens, ne jetez pas, n’essayez pas de voler la nourriture des gros animaux avec des dents et des griffes. Vous pourriez finir par être leur dessert.

Aujourd’hui, vous, Vladimir Vladimirovitch, avez annoncé un plan de paix pour l’Ukraine . Ce qu’on appelle « Istanbul Plus », en gros, une extension du plan que les Ukrainiens ont déjà accepté à Istanbul en mars 2022.

C’est assez simple. Tout d’abord l’Ukraine doit honorer l’indépendance du Donbass et de Lougansk et leurs décisions référendaires démocratiques, ainsi que les votes des oblasts de Kherson et de Zaporozhya, pour rejoindre la Fédération de Russie.

Elle doit revenir à une gouvernance démocratique. Les organisations politiques prônant la guerre nazie et les idéologies néonazies doivent être interdites et les droits ethniques des minorités protégés. L’Ukraine doit s’engager à ne jamais rejoindre l’OTAN. Et elle doit être neutre et dénucléarisée. Ainsi que renoncer à ses prétentions sur la Crimée.

La Russie propose un cessez-le-feu immédiat et un retrait pacifique et protégé des troupes ukrainiennes du Donbass et de Lougansk occupés et d’autres zones ethniquement dominées par la Russie. Les négociations peuvent alors commencer. Bien sûr siles Ukrainiens occidentauxpeuvent fournir quelqu’un pour négocier, qui aurait une sorte de légitimité, pouvant en ce moment être issue du Parlement ukrainien.

Il n’y a rien de vraiment nouveau dans cette proposition. Comme je l’ai dit, c’est Istanbul revisitée – avec un soupçon de Minsk – et une pincée de réalités actuelles sur le champ de bataille !

Mais pourquoi maintenant » ?

Pourquoi annoncez-vous cela maintenant, alors que vous savez – et vous l’avez dit – que l’Occident et la dictature de Zelinski ne le permettront jamais ?

Bien sûr, la proposition sera rejetée et les troupes russes devront continuer à tuer des Ukrainiens, village par village.

Dans la guerre du Pacifique, la stratégie américaine était appelée « saut d’île en île » – sauter d’une île stratégique à l’autre, se rapprochant des îles principales de l’archipel japonais. Les Américains étranglaient lentement les Japonais – coupant les approvisionnements – afin que l’empereur se rende compte que la défaite était inévitable et capitule sans que les Américains aient à monter une invasion sanglante.

La stratégie russe est le « saut de village ».

Les Russes prennent un village à la fois dans le sud de l’Ukraine occupée, évitant les grandes villes dans la mesure du possible. Aussi, un village à la fois à l’est du Dniepr, ignorant jusqu’à présent les grandes villes comme Kharkov, Kiev et Dnipro, à l’exception des frappes aériennes sur les infrastructures militaires.

Ils peuvent traverser le Dniepr si nécessaire. « Si nécessaire » parce que, le temps qu’ils soient en mesure de frapper l’Ukraine occidentale proprement dite, les Ukrainiens manqueront d’approvisionnement, d’électricité et de volonté de se battre. Ils verront la croissance et le succès économique de la Russie et le déclin correspondant de l’Europe. Avec la Russie, ils ont un avenir. Avec l’Occident, seulement plus de misère.

Comme il n’y avait plus d’espoir, les Japonais ont capitulé sans condition. Les Ukrainiens pourraient bien faire de même.

Les Russes leur proposeront des référendums – en insistant sur un processus démocratique – et en interdisant les groupes extrémistes et antidémocratiques tels que les néonazis – qui tenteraient de subvertir le processus mais, à ce moment-là, auront de toute façon fui la plupart du temps, sachant qu’ils seront les bienvenus aux États-Unis et au Canada, après avoir détourné de grosses sommes d’argent de l’État ukrainien. Les riches « réfugiés » reçoivent toujours un accueil positif en Amérique.

La Russie pourrait proposer un référendum pour l’ensemble de l’Ukraine occidentale en une seule fois – mais il est plus probable qu’il y ait plusieurs référendums, oblast par oblast – en tenant compte des besoins démocratiques des régions occupées par des minorités, y compris les Hongrois et les Roumains et d’autres – sans parler des Galates eux-mêmes.

Comment pensez-vous qu’Odessa votera compte tenu des abus subis sous le contrôle néo-nazi, y compris le célèbre massacre d’Odessa et la répression qui a suivi ?

D’une manière ou d’une autre, le résultat sera une nouvelle Ukraine – une partie intégrante du monde russe.

L’Occident insistera bien sûr sur le fait que de tels référendums sont illégitimes – tout comme ils l’ont fait pour les référendums précédents – même s’ils étaient conformes au droit international. Vous êtes juristes, Vladimir Vladimirovitch, vous savez comment faire ce genre de choses. Ne faites pas attention, les Américains ne font pas la loi, ils pensent seulement qu’ils sont la loi.

Pour vous, le moment de ce « plan de paix » est parfait.

Il y a du timing dans tout. Le timing dans la stratégie ne peut être maîtrisé sans beaucoup de pratique. (Miyamoto Musashi)

Timing

Je comprends soudain pourquoi vous présentez cette proposition maintenant, même si elle n’est pas vraiment nouvelle et sera rejetée.

Les États-Unis sont engagés dans leur guerre contre la Russie – ils ont récemment signé un accord de sécurité de 10 ans avec Zelinski lors de la conférence du G7 en Italie – à laquelle il a assisté bien que l’Ukraine ne soit pas membre du G7. Et malgré la probabilité à peu près nulle, que cet accord de sécurité soit ratifié par le Congrès.

Cette action et tant d’autres indiquent que les États-Unis sont « coincés » à un point culminant, incapables de s’adapter à la nouvelle ère dans laquelle nous entrons maintenant, dans laquelle les civilisations financiarisées du modèle néolibéral et néocolonial européen/américain sont des anachronismes, des dinosaures mangeant tout avidement, inconscients de la catastrophe imminente. « Qu’est-ce que c’est que cet énorme morceau de roche qui se précipite vers la terre ». « Je ne sais pas, mais ces petits mammifères nouvellement évolués sont délicieux ».

Les mammifères ont survécu, ils nous ont donné naissance. Les dinosaures sont morts ou sont devenus des oiseaux ou Microsoft.

Votre proposition de paix a naturellement été programmée comme un message avant le prochain sommet de l’OTAN cet été. Cette OTAN tout à fait redondante est un anachronisme, formée pour se défendre contre la menace d’une URSS qui n’existe plus ! Et n’avait d’ailleurs jamais vraiment été une menace.

La Russie et la Chine s’imposent comme des acteurs rationnels – pas seulement rationnels mais fondés sur des principes. Dans un monde confronté au changement climatique, à la surpopulation, aux nouvelles maladies et à la diminution des ressources, chaque société doit avoir son mot à dire, et les différents points de vue doivent être représentés. Les progrès des transports et des technologies de l’information signifient que, même si nous sommes différents, nous sommes tous connectés et pour survivre, nous devons coopérer.

Aucun pays ne peut dominer comme les États-Unis cherchent à le faire. Aucun pays ne peut exercer ce que l’on appelle une gouvernance « extraterritoriale ».

Les États-Unis n’ont pas de principes, seulement des slogans. C’est irrationnel – narcissique ou psychopathe, au choix ! Comme les dinosaures, grands, encombrants, avec un appétit énorme, et pas de cerveau.

Joe Biden est le symbole parfait des États-Unis d’Amérique modernes. Un vieil homme qui n’a jamais appris grand-chose et ne se souvient de rien. Ni bon ni juste, et trébuchant dans la nuit.

Tout comme son pays !

