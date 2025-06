PROCÉDURE BAILLON, EXPLICATIONS

Merci de tout cœur à ceux qui, si nombreux m’ont assuré de leur soutien. Cela donne du prix à ce que je fais depuis quelques années. Reconnaissance et gratitude qui se sont exprimées m’imposent de poursuivre.

Nous devons continuer à mettre en cause ce système et ce recours aux procédures bâillon destinées à intimider. Avec vous je ferai ma part.

J’ai pu prendre connaissance de certains des éléments du dossier. Et je suis en mesure de fournir d’ores et déjà quelques explications que j’ai exposées dans cette vidéo.

J’ai d’ores et déjà été invité dans certains médias de la réinfosphère. Et je vous invite à également vous y référer. Il est indispensable de mener le combat contre ces gens qui mélangent allègrement arrogance, indécence et cupidité.

RESTEZ À L’ÉCOUTE ! Car je vous tiendrai au courant de la suite.

Avant de partir, merci de m’acheter un café !

