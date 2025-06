Génocide d’Israël en Palestine : le piège du débat historique

Article assez infect de Marc Weitzmann, qui fait partie de ces intellectuels sucrés qui font semblant d’objectivité mais sont en fait des justificateurs de génocide. Et devinez dans quel journal ce type de propos est accueilli ? Libération évidemment qui s’est fait une spécialité de la fausse compassion. Sous prétexte d’équilibre, donner massivement la parole aux négationnistes du génocide de Gaza est un choix politique. Celui de soutenir cette horreur.

Nous renvoyons à notre article précédent sur ce sujet qui faisait un point assez large de la dimension juridique du concept de génocide, mais également de ses implications en matière de recherche historique. Il nous est cependant apparu nécessaire de revenir sur certains points face à une offensive (que certains mènent de bonne foi), mais dont l’article de Weitzmann est une belle illustration. Pour tenter d’amoindrir l’écrasante responsabilité de l’État d’Israël devenu paria génocidaire, on essaie d’écarter la qualification de génocide en faisant glisser le débat vers la dimension historique de cette qualification. Parmi les intervenants de bonne foi, je citerai Emmanuel Todd ou Ludivine Bantigny, dont les positions sont erronées, mais ne peuvent encourir à aucun moment l’accusation de complaisance vis-à-vis de ce que Todd qualifie lui-même de « carnage de Gaza ». Un certain nombre d’historiens, notamment israéliens, ont pris leurs responsabilités et ont qualifié ce qu’Israël faisait à Gaza de génocide par référence aux critères historiques identifiés par leur étude et leurs recherches propres. Ces prises de position sont politiquement utiles dans les débats qui se déroulent. Mais il n’est pas possible de s’en contenter parce que la qualification de « génocide » est devenue un thème important sur lequel les souteneurs de l’État paria reviennent systématiquement afin de disqualifier ceux qui l’utilisent. Et surtout parce que cela permet de DISPENSER Israël des obligations résultant de la qualification juridique. Mais aussi de dispenser également tous les autres pays signataires notamment occidentaux qui ne prennent aucune des mesures pour faire cesser le génocide alors que la Convention le leur impose.

L’hypocrisie de Marc Weitzmann est de ce point de vue exemplaire.

Avant de partir, merci de m’acheter un café !

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…