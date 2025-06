De Gaulle inventeur de la multi-polarité ?

Nous avons salué il y a quelques jours le 85e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 qui marquait l’entrée de Charles de Gaulle dans l’Histoire. Celui-ci ayant réinstallé la République et permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs de la deuxième guerre mondiale, quitta volontairement le pouvoir en janvier 1946. Les gouvernements successifs de la IVe République installée après son départ, amenèrent la France de 1958 au bord de la guerre civile. En particulier la nouvelle trahison socialiste avec Guy Mollet, élu Président du conseil en 1956 pour faire la paix en Algérie, et qui n’eut de cesse que de mettre en œuvre une guerre atroce en donnant les pleins pouvoirs à la partie factieuse de l’armée française. De Gaulle dut régler le conflit algérien en débarrassant la France de ce boulet avant de s’attaquer à son redressement. En politique étrangère, en cette période de guerre froide, il situa la France dans la sphère occidentale mais développa, au grand dam des Américains, une politique extérieure indépendante et originale. Le 8 janvier 1964 le général de Gaulle décida de reconnaître la république populaire de Chine comme représentant légitime de ce pays qu’elle administrait depuis le 1er octobre 1949. Il fallait sortir de l’aberration américaine, suivie par tous les pays occidentaux inféodés à Washington, qui consistait à considérer que la dictature installée sur l’île de Taïwan par Tchang Kaï-chek était ce représentant. Absurdité qui permettait aux lambeaux de l’armée nationaliste vaincue en 1949, de représenter une Chine de 800 millions d’habitants alors que Taïwan en comportait 100 fois moins !

