BANDE ANNONCE UNE JUSTICE POLITIQUE

UNE JUSTICE POLITIQUE

La Série vidéo : présentation

Première présentation du projet visant à réaliser une série vidéo en plusieurs épisodes sur le thème de la Justice française d’aujourd’hui. Comme l’a détaillé le livre que j’ai publié il y a maintenant quatre ans, la société française a assisté depuis maintenant près de 30 ans à la mise en place d’un système judiciaire devenu autonome et s’étant constituée en force politique. Depuis la publication du livre il y a quatre ans, les choses se sont aggravées. Et le corps des magistrats entend désormais imposer à la société son idéologie, sa morale et ses idées politiques. Après avoir fait élire Emmanuel Macron 2017, il protège aujourd’hui judiciairement son système y compris dans ses aspects de corruption, réprime brutalement les mouvements sociaux qui s’y opposent, poursuit ses adversaires politiques et se fait le cheval de Troie d’une idéologie sociétale venue d’outre-Atlantique. À partir du livre et de ses développements actualisés, nous allons réaliser une série vidéo pour tenter de clarifier les raisons et les mécanismes du processus qui ont abouti à une situation antidémocratique et dangereuse. Nous allons vous présenter rapidement par la suite, comment nous souhaitons réaliser ce projet. Restez à l’écoute !

