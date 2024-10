ENTRETIEN AVEC LE PHILOSOPHE VICTOR SARKIS

UN MONDE QUI CHANGE

La France et le Monde avec le philosophe marxiste, Victor Sarkis.

SOMMAIRE :

Présentation

La France ingouvernable ? 2:50

Le conflit mondial et ses différents théâtres 1:05:36

Vu Du Droit est un média pluraliste qui pense que la meilleure façon de travailler à la réinformation (à sa modeste place) pour s’opposer au système totalitaire que les pouvoirs cherchent à mettre en place en Occident est d’utiliser le débat contradictoire. Il ne s’agit pas de prétendre à l’élaboration et au dévoilement, d’une vérité objective et absolue, mais de contribuer à faire émerger (avec beaucoup d’autres), une approche dissidente qui s’oppose à celle des dominants. Nous donnons aujourd’hui la parole à Victor Sartis, jeune philosophe, qui se revendique Marxiste et que le blog a déjà publié. Nous discutons ensemble de la situation en France et des perspectives que l’ébranlement du monde permet d’apercevoir.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…