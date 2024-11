Série : l’Occident est-il une cause perdue ? 1e partie

Après la réunion de Kazan et le spectacle de la puissance des BRICS, la tournure que prend la guerre en Ukraine, la défaite du projet israélien qui se profile, l’effondrement économique de l’union européenne, la réélection de Donald Trump, on peut avoir le sentiment que le bouleversement du monde s’accélère. Et que le processus d’effacement de l’Occident est irrésistible. Dans le cadre d’une rubrique intitulée : « l’Occident est-il une cause perdue ? », -nous allons publier dans ces colonnes, des articles qui nous semblent analyser de façon pertinente le mouvement de l’Histoire.

Le premier est un texte du philosophe espagnol Carlos X Blanco qui s’inquiète des réactions de l’Hégémon pour retarder sa chute.

Régis de Castelnau

L’OTAN et la théorie des États porte-avions, par Carlos X Blanco

En 1999, l’OTAN a lancé une action militaire en attaquant un pays européen. Les États-Unis, à la tête de l’OTAN, ont une fois de plus bombardé une nation souveraine de notre continent, la République fédérale de Yougoslavie. Depuis 1945, la Luftwaffe (armée de l’air allemande) n’avait pas attaqué un autre pays européen. En 1999, cette même force aérienne a encore tué. De même, l’armée de l’air espagnole, incapable de contenir l’expansionnisme marocain depuis au moins l’époque d’un Franco sénile, détenait néanmoins en Bosnie l’honneur douteux d’avoir été la première à être entrée au combat. Un autre « honneur » pour un pays comme l’Espagne, qui utilisait son armée depuis des siècles pour tuer ses propres compatriotes plutôt que pour se défendre contre des ennemis étrangers, même s’il s’agissait d’ennemis de pays pauvres ou de pays du tiers monde, était que l’on avait nommé secrétaire général de l’OTAN le « scientifique » et socialiste Javier Solana. Cependant, à part les troupes et les bouffons comme l’Espagne, l’Allemagne et d’autres partenaires de l’organisation, nous savons tous que l’action de guerre a été promue et menée par les États-Unis.

On estime que plus de 9000 tonnes de bombes se sont abattues sur ce pays européen. Les Serbes et d’autres peuples yougoslaves sont morts en grand nombre. Entre 1200 et 5000 personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées par les bombes de l’OTAN à l’aube du 21ème siècle. Il a été certifié que certaines bombes étaient fabriquées à l’uranium appauvri, ce qui est de mauvais augure pour le rôle de l’OTAN dans les conflits actuels et futurs: l’Europe ne sera jamais un sanctuaire protégé et l’OTAN n’est pas une copie d’une « armée européenne » puisqu’il s’agit d’un conglomérat militaire dirigé par les Américains. Au contraire, l’OTAN est une organisation dangereuse pour les peuples européens, dont le comportement expansif et agressif (contrairement à tous ses documents fondateurs) peut les mettre au bord de la destruction. Avec le même casus belli des « nettoyages ethniques » yougoslaves (ce fut, de fait, le casus belli du massacre de l’OTAN en 1999), de nombreux pays démocratiques et libéraux auraient dû être bombardés, sans parler des petites puissances alliées de l’oncle Sam (Israël, Arabie Saoudite, Maroc, etc.), à cause d’atrocités dont l’OTAN et son leader nord-américain détournent le regard.

Depuis la création de l’OTAN en 1949, une fois le Traité de Washington signé, cette organisation était présentée, dans le contexte de la Guerre froide, comme une alliance « défensive ». En tant qu’alliance militaire, une attaque contre l’un des membres doit susciter une réaction défensive de la part de tous les alliés. « Attaquer l’un de nous, c’est nous attaquer tous ». Ce contexte de guerre froide n’était rien d’autre que le contexte supposé des blocs idéologiques: les Russes, nous disaient-ils, auraient atteint Lisbonne et implanté le communisme sans consulter leur ami américain. Cet ami devrait conduire une Europe détruite et affamée, à la fois sur la voie d’une reconstruction capitaliste et sur l’autre voie nécessaire: celle vers un renforcement militaire des partenaires et alliés de la puissance yankee.

Aujourd’hui, depuis les massacres contre la Yougoslavie (principalement contre les Serbes) de 1999, et plus encore depuis la guerre en Ukraine (débutée avec l’Euromaïdan de 2014), les yeux de nombreux citoyens du « vieux continent » se sont ouverts. . Mais pas assez. Le voile tombe peu à peu: l’OTAN ne protège pas la souveraineté des peuples et des nations d’Europe, mais peut (et de fait) doit compromettre leur indépendance et leur souveraineté, en les empêtrant dans des conflits qui ne répondent pas à leurs propres et légitimes intérêts, mais obéissent à la logique de pouvoirs autres que les leurs.

En d’autres termes très simples : faire partie de l’OTAN n’apporte pas de la sécurité, mais plutôt de la peur.

Une OTAN agressive (comme cela a été démontré en Yougoslavie et en Ukraine) est dangereuse pour les peuples et les nations mêmes celles qui sont immergées dans le Traité. C’est une OTAN qui les oblige à remilitariser les structures étatiques (recrutement forcé, envoi obligatoire de missions à l’étranger, augmentation de la fabrication d’armes, coupes sociales…) mais pas pour leur propre bénéfice, et en faveur de leur souveraineté nationale légitime, mais au profit de la propre logique de l’Oncle Sam, qui se révèle de plus en plus contradictoire avec celle de l’Europe. Ce qui est bon pour les Américains est mauvais pour les Européens, et vice versa.

D’un autre côté, le précédent agressif de 1999, contraire à la Charte des Nations Unies, a été le début d’une ombre qui est aujourd’hui sur le point de couvrir l’Occident. Le « jardin » de Josep Borrell, un autre socialiste espagnol raté, comme le chef de l’OTAN de l’époque, Solana, a été assombri par le meurtre de Serbes. Cette partie du monde, le paradis occidental, destinée à apporter les valeurs des Lumières et des Droits de l’Homme au reste d’une « jungle » et d’une humanité arriérée, a commencé à apparaître comme une jungle, ou mieux encore, comme sauvage elle-même. L’Europe était (encore une fois) redevenue une jungle et un bourbier en 1999.

L’OTAN et sa branche civile, l’Union européenne, ne pourront plus enseigner à qui que ce soit les droits de l’homme et les valeurs des Lumières. Les pays des BRICS, parmi lesquels figurera bientôt la Turquie d’Erdogan, se tordent de rire en entendant ces discours « occidentaux ». Même le dernier concierge de l’administration de ces États non occidentaux en est conscient: l’OTAN tue beaucoup depuis les airs. Sur le terrain, elle manque de capacité combative. Le nouvel « axe du mal » composé de la Russie, de la Chine et de l’Iran est bien conscient de l’évolution naturelle que suivra l’OTAN après sa défaite en Ukraine: le terrorisme. On parle beaucoup de « guerre hybride », mais les opérations entreprises par l’Empire d’Occident présentent toutes les caractéristiques des attentats terroristes. L’incapacité sur le terrain de maintenir une armée approvisionnée de manière régulière et homogène, excluant l’Apocalypse d’un scénario de guerre mondiale globale et déchaînée (avec recours aux armes thermonucléaires), fera de l’OTAN une sorte d’essaim mondial « type Israël ». En quoi consiste ce modèle ? Enfin, dans une généralisation à d’autres latitudes de la formule de l’État artificiel-terroriste, comme l’est Israël.

Là où il y a un vide de souveraineté territoriale ou là où l’espace géopolitique est chaotique et où, en raison d’actions hybrides antérieures, l’État est déclaré « en faillite » (cas de l’Ukraine), l’OTAN procède à l’armement jusqu’aux dents d’une oligarchie locale, porteuse d’un « néo-Etat ».. Les groupes nazistes ou fondamentalistes, selon les coordonnées géographiques et culturelles de la région, et par interposition, déclareront la guerre à tous ceux qui s’opposent ou ne collaborent pas aux plans hégémonistes nord-américains. À l’instar de certaines guerres de l’Antiquité, les ennemis sont attaqués au moyen de « néo-États » tampons et de mercenaires. Il ne s’agit plus seulement de recruter des étrangers de tous les pays imaginables, prêts à tuer et à mourir pour de l’argent. Il s’agit de louer et contracter des « néo-États », entités qui, au départ, étaient elles-mêmes des artifices créés ad hoc, ou des entités entretenues et reprogrammées si elles existaient déjà auparavant, en vue d’affronter une puissance ou une entente constituée de plusieurs pays. L’exemple d’Israël va se répandre, et sera suivi par le Kosovo, l’Ukraine de Zelensky ou le Maroc de Mohamed VI. Ces États artificiels sont comme de grands porte-avions statiques, implantés au milieu d’une zone conflictuelle ou stratégique. S’il s’agit d’une région pacifique ou pacifiée, les États-Unis parviennent à modifier cet état de fait et à semer le chaos pour affronter des ennemis, des concurrents ou même des neutres qui ne se sont pas montrés suffisamment consentants.

Actuellement, les pays d’Europe occidentale courent un très grave danger. Ces États artificiels sont créés sur le modèle Israël-Kosovo-Ukraine. La liste des nouveaux territoires hautement militarisés et convertis en États défaillants ou en États poubelles ne peut que s’allonger dans les années les plus immédiates. Il ne s’agit plus seulement d’une accumulation d’actions terroristes dans des pays souverains proches de la frontière russe, satellites ou alliés de Vladimir Poutine. C’est dans le « jardin » Europe.

D’un côté, nous avons l’Espagne au milieu de la tension maroco-israélienne: de nombreux éléments militaires sionistes ont été détectés dans ce pays du Maghreb. À la présence de personnel militaire et d’espionnage, il faut ajouter les investissements croissants dans la technologie de guerre de pointe qui comprend, entre autres, la surveillance par satellite, la technologie des drones , les logiciels d’espionnage (rappelez-vous le scandale d’espionnage du téléphone portable de Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, à travers des technologies auxquelles ni le Maroc ni Israël ne sont étrangers).

L’armée marocaine, bien qu’elle soit théoriquement inférieure à l’armée espagnole, est considérée comme l’une des plus puissantes d’Afrique (parmi les cinq premières dans de nombreux paramètres d’évaluation) et, de toute façon, étant une monarchie despotique-féodale, elle est beaucoup moins liée (et plus consciente que l’Espagne) en termes de scrupules concernant le droit international, les droits de l’homme et les engagements de paix. Il a les mains libres pour attaquer. En fait, la monarchie maghrébine n’a jamais cessé de vivre en guerre (de faible intensité la plupart du temps) avec ses voisins et avec le Front Polisario. À cela s’ajoute le fait notable de bénéficier d’un énorme soutien de la part des « Trois Grands » de l’Occident : les États-Unis, la France et l’Entité sioniste (Israël).

Le royaume alaouite est depuis de nombreuses années un partenaire et un allié privilégié, et est considéré comme un acteur majeur au niveau régional. Clé d’accès à deux mers, l’océan Atlantique et la Méditerranée, il est bien plus accessible aux souhaits de l’Empire d’Occident, et fait office de chien de garde qui dégage l’accès à la Mare Nostrum et au Sahel . Concernant la mer Méditerranée, à l’autre extrémité de laquelle se trouve le plus grand porte-avions de la marine américaine, qui est l’État d’Israël lui-même, le Maroc est un partenaire essentiel du sionisme. Un blocus du détroit de Gibraltar analogue à celui de la mer Rouge (cette dernière, menée par les Houthis yéménites ) serait fatal et étoufferait à jamais l’entité sioniste. Pour y parvenir, il faut éviter, comme le prévoient les stratèges du Pentagone, toute inconstance religieuse national-populaire fondamentaliste ou laïque, en Afrique du Nord, inconstance solidaire avec la cause arabo-palestinienne, qui en Espagne, tant à l’époque de Franco qu’au sein de la gauche démocratique, a toujours été la cause la plus populaire, au-dessus des idéologies.

Le projet de l’Empire d’Occident (ou « Occident collectif ») ne consiste plus à générer un ordre, conforme à une certaine doctrine économico-politique, à partir duquel produire des idéologies ou des visions du monde. Bien que le nom de « néolibéralisme » soit généralement attribué à ce projet, la vérité est que les analystes les plus pointus n’ont trouvé rien d’autre que du nihilisme . C’est le cas du célèbre livre d’Emmanuel Todd sur l’échec de l’Occident, bien attesté par la guerre en Ukraine. Qu’une idéologie néolibérale ait triomphé en Europe occidentale n’est pas un fait en soi: c’est une formule rhétorique, guère plus qu’une verbalisation de faits objectifs qui déchirent nos sociétés comme le feraient des poignards: les gens ne croient plus à rien parce que. la famille disparaît, la motivation d’avoir un partenaire stable avec qui remplir le pays d’enfants, le désir d’épargner et de prospérer grâce à une profession ou une petite et moyenne entreprise, la force du code éthique qui fait que les jeunes refusent l’indulgence systématiques, les drogues et les comportements hédonistes anti-vitaux… Todd , en bon wébérien , est un idéaliste et, du point de vue du matérialisme historique orthodoxe, c’est un scientifique qui met, comme on dit, « la charrue avant les bœufs ». Cependant, à la manière d’un médecin clinicien, avec son aide, nous devons nous occuper des symptômes de la mort de l’Occident. L’Occident néolibéral est devenu improductif, son mode de production est celui d’un capitalisme ultra-financiarisé qui a coupé les ponts avec la réalité économique qui, elle, n’est que Production. Et ici, la guerre et l’économie se rencontrent.

Depuis la fin du 20ème siècle, les États en faillite et les États indésirables ne peuvent plus être analysés en termes de PIB, de dette et d’autres paramètres de l’économie classique. Qui peut réaliser un audit économique sur des entités comme le Maroc, Israël, le Kosovo…? Les mêmes « nations canoniques » qui formaient autrefois cet Occident hautain qui a colonisé le reste du monde (Espagne, France, Royaume-Uni), que sont-elles aujourd’hui en termes de productivité? Les bases sociales et culturelles de ces entités sont aujourd’hui complètement mises à mal. Ce sont des sociétés qui, après la guerre civile (dans le cas de l’Espagne) ou la guerre mondiale (dans le reste de l’Europe, où il y avait aussi des aspects de guerre civile, comme en France ou en Italie) ont été complètement ruinées, et leur reconstruction d’après-guerre a été soigneusement pilotée par les États-Unis. Les Américains n’ont pas créé l’OTAN uniquement et peut-être pas tant pour opposer une force militaire suffisante au communisme soviétique, car les États-Unis auraient pu le faire seuls sans avoir besoin d’organisations de front ou de superstructures formatées en pseudo-alliances (l’Europe occidentale était, bien sûr, en fait, occupée et détruite), mais pour avoir l’Europe occidentale elle-même sous son contrôle.

Les renseignements nord-américains s’étaient nourris de milliers et de milliers d’émigrants et d’exilés, d’agents de toutes conditions et de toutes couleurs, depuis les rouges et les juifs antisoviétiques jusqu’aux nazis reconvertis. Tous ces agents, dûment rémunérés par le gendarme américain, ont rendu compte en détail des conditions qui ont conduit l’Europe au gouffre de 1939-1945 (avec l’avancée de la guerre mondiale qu’était déjà la guerre d’Espagne entre 1936 et 1939, un massacre qui fut déclenchée à son tour lors de la révolution asturienne de 1934). Mais ce n’était pas l’analyse historique qui intéressait seulement le pouvoir yankee. L’important était de concevoir le monde futur, le monde d’après-guerre : un monde dans lequel se produirait le changement culturel le plus gigantesque jamais signalé.

Ce changement culturel pourrait être appelé « américanisation » (American way of life) ou, comme le marxiste italien Preve l’a détecté avec précision, la « mondialisation ». Il s’agissait de faire en sorte que chaque Espagnol, Italien, Allemand, Français, Belge, etc. devienne un crétin américanisé , inconscient de toute tradition, étranger à la Haute Culture, plongé dans une consommation idiote et émoussé à l’extrême par l’industrie du divertissement. L’impact de la néo(pseudo)-culture d’Amérique du Nord et de l’anglosphère était telle (rappelez-vous simplement les ridicules fêtes d’Halloween organisées dans les écoles espagnoles, fêtes contre nature. La société de l’Europe occidentale a cessé, en quelques décennies, de cultiver tout ce qui concernait sa propre survie :

1. Cessation de l’activité productive. Les pays de l’ OTAN ont délocalisé leur industrie et subissent l’intervention permanente des grandes entités de la finance de récupération (BlackRock, Vanguard, etc.). Ce sont des pions progressivement endettés qui financent la dette envers ceux qui doivent le plus: les États-Unis eux-mêmes. La dette s’est accrue à outrance, le secteur des services est devenu excessif et, en son sein, le tourisme est devenu un cancer pour l’Europe du Sud, qui finira par la détruire et la ruiner à jamais (voir Espagne). 2. Cessation de l’activité reproductive, avec l’anéantissement culturel et économique, sans parler de l’anéantissement militaire, qui accompagne l’hiver démographique et « l’importation » d’étrangers. L’Espagne est sauvée en partie parce qu’un grand nombre de ses émigrés sont originaires d’Amérique latine et, dans une large mesure, ne peuvent pas être considérés comme des étrangers étant donné que leur culture et leur langue sont les mêmes que celles de l’Espagne et que l’intégration est facile. On ne peut pas en dire autant des Marocains et des autres Africains, qui sont aussi ignoblement utilisés comme une bombe avec laquelle Mohamed VI et son clan affaiblissent toujours plus l’Espagne. La même chose peut être dite à propos d’autres pays européens, envahis et donc culturellement perturbés. La traite des êtres humains, à son tour, entraîne une renaissance du continent en réponse. 3. Cessation de la capacité défensive. L’Europe a renoncé à se défendre et accepte, si possible, de se mêler des problèmes des autres. Les maigres capacités militaires de nos armées nationales ne sont pas utilisées pour défendre nos points faibles, ceux où l’invasion de la souveraineté est menacée par les mafias et les satrapies africaines (voir l’africanisation rapide des îles espagnoles et d’autres côtes européennes de la Méditerranée, et le manque de protection de Ceuta et Melilla, villes que l’OTAN ne défendra pas lorsqu’elles seront, tôt ou tard, occupées par le Maroc). La Russie n’est pas l’ennemie de l’Europe: la Russie est une puissance européenne et, en outre, elle a sauvé les peuples de notre continent lorsqu’il était menacé, soit par les Turcs, soit par les nazis, ou par d’autres ennemis. Mais c’est là que nous en sommes.

Tandis que des vies et des euros sont brûlés dans une guerre perdue, comme celle en Ukraine, l’Europe laisse ses arrières découverts au sud. Alors que nous vivons tous dans les limbes du consumérisme et sous les effets psychotropes de la « démocratie libérale », notre âme meurt parce que la gouvernance américaine a brisé notre trépied: 1) produire, 2) avoir des enfants, 3) prendre les armes, mais uniquement pour se défendre nous-mêmes. Les trois choses doivent être bien faites, avec la justice sociale (culture du travail, socialisme), familiale (natalisme et soutien aux femmes mères) et le sens de la défense nationale (retour aux armées nationales, dont la haute mission est patriotique et non « missionnaire ». Abandon d’un agenda 2030 ou de droits humains éthérés.

En tant qu’Espagnol, qui peut presque voir l’Afrique par temps clair, je vois aussi de trop près les manœuvres du Pentagone, alors que de nouveaux États poubelles sont en train d’être conçus, comme le nouveau « Grand Maroc ». L’Europe a cessé d’intéresser les États-Unis. Cette vision spenglérienne de l’entité yankee comme un « peuple blanc », transplanté d’Europe sur des terres qui appartenaient auparavant aux Indiens, a disparu depuis longtemps… L’entité yankee, contrôlée par des financiers sans âme ni race (ils sont des capitaux, rien de plus) a trouvé son modèle exact en 1948: le sionisme. Même si Israël tombait, écrasé par ses ennemis, il existe des répliques mutantes de ce porte-avions intégré qu’est aujourd’hui l’entité sioniste, et il y a le Grand Maroc, la honte du Kosovo, ou la très artificielle et belliqueuse Ukraine. Demain, une Catalogne indépendante ou n’importe quelle néo-république ridicule et inventée seront des artifices qui serviront à asservir, comme le nouveau porte-avions de l’ US Navy , une population de plus en plus appauvrie, aliénée et soumise à une colonisation féroce.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…