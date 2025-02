Jacques Sapir et la fin de l’ordre occidental

BOUQUINS

« LA FIN DE L’ORDRE OCCIDENTAL ? »

ENTRETIEN AVEC JACQUES SAPIR POUR SON LIVRE.

L’ordre financier international, issu de l’après-guerre est à l’aube de changements sans précédents. L’arrivée de nouveaux acteurs, de nouveaux intérêts et de nouvelles logiques fait trembler l’édifice des institutions financières internationales. Ces changements doivent être pensés, compris et préparés sauf à entrer dans une logique d’affrontement et de sécession entre « l’Occident » et le « grand sud », préjudiciable pour tous.

SOMMAIRE :

I) l’histoire de l’ordre financier, international sous domination américaine et les raisons de sa crise 3:22

II) que nous prépare le « sud global » ? 36:07

III) que va-t-il arriver à l’ordre occidental ? Déclin, décadence ou effondrement ? 1:01:47

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…