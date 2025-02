Ré-informer sur le bouleversement du monde

TROIS ANS DE GUERRE EN UKRAINE ET DE BOULEVERSEMENT DU MONDE

PETIT BILAN D’UN COMBAT

I) Les imbéciles les menteurs et les salauds

Les généraux de plateaux, sont les emblèmes de ce triptyque mais bien sûr ils ne sont pas les seuls. Il y en a d’autres. Et bien sûr aussi ces politiques et ces journalistes, qui ont organisé l’expression du mensonge. Avec pour conséquence la catastrophe géopolitique, politique, économique et financière d’une France qui s’est jetée avec l’Union Européenne dans une impasse stratégique pourtant évidente dès le départ. Trois ans de mensonges, de propagande inepte, de répression liberticide pour aboutir au désarroi et à la panique.

Imbéciles parce qu’il y en avait beaucoup qui croyaient à leurs âneries, menteurs parce qu’ils disaient délibérément n’importe quoi pour tromper l’opinion. Salauds ceux qui ont envoyé des centaines de milliers d’ukrainiens à la mort en sachant très bien ce qu’ils faisaient.

II) Nous avions raison

Dès le début de l’intervention russe, nous avons avancé plusieurs choses : c’était une guerre provoquée par la stratégie des États-Unis, c’était le signal d’un changement d’ère avec la fin de la mondialisation comme forme moderne de la domination occidentale, l’Ukraine, même soutenue par 40 pays de l’obédience occidentale ne pouvait pas gagner cette guerre. Ensuite, en ce qui concerne les États-Unis, nous avons appelé l’attention sur les illusions européennes concernant ce qui se passait dans ce pays et la probable élection de Donald Trump. Même si nous n’avions pas prévu la guerre éclair qu’il allait lancer contre le système démocrate (le blob) avec ses conséquences internes et la réorientation géostratégique des USA.

Le déferlement de propagande était tellement incroyable qu’il nous est apparu de notre devoir de nous y opposer. À une désinformation prenant des formes obscènes, nous avons voulu avec nos petits moyens faire de la réinformation.

Il a donc consisté d’abord à critiquer ce qui était produit par le système, ensuite à proposer des éléments permettant de mieux approcher le réel. C’était un travail militant, non pas de la cause de l’un ou de l’autre, mais de celle de la vérité. Même si nos intervenants avaient tous des positions qui leur étaient propres, mais s’efforçaient à une objectivité absolument indispensable. Personne ne mettait son drapeau dans sa poche mais l’honnêteté intellectuelle était notre outil.

Pour ce travail vous nous avez soutenu. Le soutien matériel a été précieux car il nous a permis de sortir un peu du bricolage et de tenir le front que nous avions choisi de défendre. Il a aussi été un formidable apport moral en nous démontrant l’utilité de ce qui était un combat. Ce combat mené dans un environnement hostile, ou le système n’a aucun scrupule à utiliser des mesures parfois abjectes, ne fut pas toujours facile. Les procédures subies : plainte pénale, procédure ordre des avocats, cyberattaques, procédure en diffamation, harcèlement sur les réseaux avec menaces de mort.

III) Les ressorts d’un combat

Pour refuser cette humiliation de voir nos élites dirigeantes politiques et médiatiques. avilir la France, c’était d’abord ne pas s’y résigner À titre personnel c’est évidemment la notion de « devoir » qui s’est imposée.

IV) Que faire maintenant ?

Le monde est incontestablement à un tournant. Le sud global devenu majorité mondiale a pris congé de l’ancien système unipolaire dominé par les États-Unis. Donald Trump à sa façon a pris acte de cette nouvelle situation et il a engagé une rupture dont on peut se demander si ce n’est pas carrément une révolution. L’Europe dirigée par des incapables et des corrompus est en train de se suicider politiquement et économiquement. Notre pays est un des premiers menacés et nous allons vers des temps difficiles. Un des premiers enjeux est de combattre ce système et ceux qui nous emmènent vers le mur.

Ce combat va devenir de plus en plus lourd et de plus en plus difficile, il ne faut pas se tromper. Les questions juridiques et judiciaires sont essentielles car la Justice et le pseudo « État de droit » sont des outils essentiels pour permettre au système de poursuivre voire de renforcer sa domination. La censure et la répression, il ne faut pas l’oublier, passent par eux. Et vous le savez, c’est mon lieu d’énonciation, celui à partir duquel je m’exprime.

Nous allons bien sûr aussi poursuivre notre travail sur les questions géopolitiques et militaires, c’est indispensable.

Je vais avoir 75 ans dans quelques jours. Je suis toujours décidé, mais je suis réaliste et je sais que la solitude que j’ai connue depuis trois ans va constituer un handicap. Je sens bien que si je reste seul pour organiser et mener ce combat, je risque de m’essouffler. Je vous propose donc de changer de braquet et de sous-traiter une partie du travail technique en faisant appel à des coopérations et des sous-traitances rémunérées.

Je sollicite donc à nouveau votre soutien matériel pour m’aider à aborder cette phase nouvelle. Parce que je pense qu’en cette période d’accélération de l’Histoire il est essentiel de mener les combats sur les terrains qui sont les nôtres.

