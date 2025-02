Les Nord-coréens ? Ils sont passés par ici, ils repasseront par là

Pour des raisons inconnues, la chaîne YouTube de Vu Du Droit a été suspendue !

En attendant, les explications, et en espérant le retour à la normale nous allons contourner la censure et continuer à publier sur X et sur Odyssée.

Voici donc la VIDÉO N°92 relative au conflit mondial. On y parle des soldats nord-Coréens dont on se demande si, comme le furet de la chanson, ils sont passés par ici et repasseront par là.

Hervé Carresse nous fait la démonstration imparable qu’il s’agit simplement d’une opération de propagande destinée à justifier la poursuite de l’intervention occidentale en Ukraine.

Dans un environnement marqué par la censure, et maintenant, par la répression directe, plus que jamais nous avons besoin de votre soutien ! Abonnez-vous, poussez-nous, partagez nous !

Nous avons besoin de vous !

Le soutien matériel est évidemment le bienvenu. Pour nous permettre d’exister et pour nous défendre.

Vous pouvez utiliser soit la cagnotte Tipee, ou si vous préférez une autre méthode merci de me contacter à l’e-mail suivant : vududroit.chaineyt@gmail.com

LIEN DE LA CAGNOTTE TIPEE : https://fr.tipeee.com/vu-du-droit-videos

VIDEO CI-DESSOUS :

https://odysee.com/@vududroit:7/OU%CC%80-SONT-PASSE%CC%81S-LES-NORD-CORE%CC%81ENS-_:f?r=BLXmgf9ELwP6qDuJKKqwii4Y7a5GwQtV

