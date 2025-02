CARTOUCHES DE VU DU DROITVIDÉO NUMÉRO 48

Surprise surprise !

Nous venons d’être censurés par la plate-forme YouTube pour des raisons obscures puisque celle-ci se contente de dire que nous « avons enfreint les règles ». C’est comme « l’ordre international fondé sur les règles » que personne ne connaît et qui varient d’un jour sur l’autre.

Pour la première cartouche de l’année 2025, nous avons utilisé la plate-forme de secours Odysée et le compte X de vu du droit.

Le combat pour la liberté d’expression est évidemment le combat, que nous allons continuer à mener.

N’hésitez pas à nous soutenir.

CARTOUCHES DE VU DU DROIT

VIDÉO NUMÉRO 48

CARTOUCHE DE RENTRÉE 2025

PROGRAMME, BAZAR MONDIAL, TRUMP, COMMÉMORATION D’AUSCHWITZ, DÉFAITE ISRAËLIENNE, FRANCE À LA DÉRIVE

Dans un environnement marqué par la censure, et maintenant, par la répression directe, plus que jamais nous avons besoin de votre soutien ! Abonnez-vous, poussez-nous, partagez nous !

Nous avons besoin de vous !

Le soutien matériel est évidemment le bienvenu. Pour nous permettre d’exister et pour nous défendre.

Vous pouvez utiliser soit la cagnotte Tipee, ou si vous préférez une autre méthode merci de me contacter à l’e-mail suivant : vududroit.chaineyt@gmail.com

LIEN DE LA CAGNOTTE TIPEE : https://fr.tipeee.com/vu-du-droit-videos

https://x.com/R_DeCastelnau/status/1885334233226354755

https://odysee.com/@vududroit:7/CARTOUCHE-2025-N%C2%B048:b?r=BLXmgf9ELwP6qDuJKKqwii4Y7a5GwQtV

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…