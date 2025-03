C’est pas du mainstream !

Supporter le système mis en place par l’oligarchie avec l’arrivée d’Emmanuel Macron il y a maintenant huit ans à l’Élysée inflige une véritable souffrance. Violence répressive, destruction des libertés publiques, politique résolument antisociale, destruction des grands services publics, abaissement de la France, corruption généralisée au sommet de l’État, promotion des plus dévoyés, des plus dépravés, des plus bêtes dès lors qu’ils sont serviles, c’est une litanie. Mais finalement le pire, le plus difficile à supporter, c’est l’importance du mensonge, de l’imposture, l’absence totale de vergogne pour dire et faire n’importe quoi et infliger à notre pays à nous-mêmes une humiliation quotidienne. La responsabilité du système médiatique mainstream est écrasante dans l’exercice de ce qui constitue une violence. Alors il y a la tentation de prendre congé, voire de se mettre à l’abri pour ne plus avoir à la supporter. Mais l’expérience montre qu’elle vous rattrape toujours et que la seule solution c’est de s’y opposer. À notre place, évidemment modeste, nous essayons de porter témoignage, de refuser le théâtre et de donner à voir quand c’est possible ce réel, que le système met tout son poids à travestir et à masquer. Nous avons donc décidé avec Didier Maisto et Harold Bernat qui nous rejoindra bientôt, de nous exprimer, de débattre et d’exposer nos analyses pour contrer le mensonge. Nous ne sommes évidemment pas les seuls, mais identifiés peut-être pour la fermeté de nos propos marqués évidemment par une forme de rage. Nos lieux d’énonciation sont différents mais complémentaires. Voici donc le numéro 0 de ce nouveau rendez-vous, où nous essaierons d’aider au dévoilement de l’imposture.

SOMMAIRE : • le système Macron est-il en train de se décomposer ?

• Quelle attitude politique adopter pour les deux ans qui viennent ?

• Y a-t-il une solution dans le cadre institutionnel actuel ?

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…