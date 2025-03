Glucksmann fait le malin et nous humilie

Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a manifesté une étonnante capacité à nous humilier en ridiculisant le pays qu’il est censé diriger. Mais il n’est pas le seul.

Comme vient de le démontrer le nain politique de Raphaël Glucksmann. Ce fils à papa agent américain notoire, propulsé pour cette raison par le parti socialiste au Parlement européen, qui a décidé de trahir ses maîtres et de se lancer dans la surenchère. Voilà le russophobe rabique qui pour se faire valoir, pose une revendication inepte de restitution par les Américains de la Statue de la Liberté. Au motif que ceux-là ne veulent pas continuer à mener et financer une guerre perdue. Et voilà la presse française, de relayer avec gourmandise cette imbécillité. Pour s’attirer de la part de la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt, la réponse cinglante qu’elle méritait : « Mon conseil à cet homme politique français de bas niveau serait de lui rappeler que c’est uniquement à cause des États-Unis d’Amérique que les Français ne parlent pas allemand en ce moment », ajoutant « les Français devraient être reconnaissants. » Plus humiliant tu meurs.

Alors on ne va pas reprendre le débat sur les mérites comparés des États-Unis et de l’URSS dans la victoire alliée de 1945 et par conséquent dans la libération de la France, ce n’est pas le sujet. Oui, la France et les Français doivent être reconnaissants aux Américains et cette façon de prétendre qu’ils ne sont plus dignes de posséder ce que nous leur avions offert, constitue simplement une insulte. Histoire d’agrémenter le camouflet infligé à notre pays par Karoline Leavitt, les réseaux américains font circuler une vidéo particulièrement honteuse. Où on voit les Allemands faire défiler à l’été 44 dans les rues de Paris des prisonniers alliés. Qui sont alors insultés et molestés par des civils français à quelques jours de la Libération. Encore merci Glucksmann.

À chaque fois qu’il prend la parole, la seule réponse que doit recevoir cet imposteur malfaisant : « ferme là et rends l’argent que tu as volé au peuple géorgien. Et celui que tu as reçu de la CIA et de l’USAID ».

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…