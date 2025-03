DARMANIN, PRIMAS, YAKOVLEV : LE REGISTRE DE L’ABJECTION

La décomposition du système politique français s’accélère. Soutenu par un bloc élitaire terrorisé par le changement du monde qui se profile, Emmanuel Macron démontre encore s’il en était besoin son incompétence institutionnelle et politique radicale. Rodomontades et mensonges utilisés comme jamais, incapacité totale à se remettre en cause, le voilà qui joue les chefs de guerre pour essayer de reprendre l’initiative. En fait, il mouline dans le vide et se rassure avec des baudruches aussi rapidement crevées que gonflées. Le système qui le soutient complètement verrouillé, bascule dans l’abjection. Accompagnant quelques informations, les exemples les plus répugnants. Et une demande : de nous dire lequel l’est le plus.

I) introduction

II) Darmanin et Primas : « la décapitation de Samuel Patty, célérusses »

III Yakovlev, ganache négationniste : « le nazisme c’est peace & love »

