« Camarade Sergueï Viktorovitch Lavrov, nous avons un appel du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

• Je vais le prendre, passez-le-moi.

• Bonjour Monsieur le ministre, je vous appelle après la négociation que nous avons menée à Djeddah avec la délégation ukrainienne. Nous nous sommes mis d’accord avec eux pour faire à la Russie la proposition suivante : vous acceptez un cessez-le-feu, une trêve quoi, sur l’ensemble de la ligne de front pour un mois. Nous reprenons toutes les livraisons militaires à l’Ukraine et rétablissons leur accès aux systèmes électroniques satellitaires, d’ISR et de ciblage de leurs frappes. Et dans un mois, on commence les vraies négociations sur un traité de paix.

• Si je comprends bien, cher Monsieur Rubio, alors que nous sommes en train d’écraser l’armée ukrainienne, vous nous proposez de lui donner un répit pour qu’elle puisse souffler, se rééquiper, se réorganiser et être, avec votre soutien, à nouveau d’attaque dans un mois. Vous ne prenez aucun engagement aujourd’hui sur le contenu des négociations et en particulier sur les propositions régulièrement rappelées par Vladimir Poutine. Donc cette proposition de trêve n’engage ni les États-Unis, ni l’Ukraine sur la suite du conflit. Vous connaissez Monsieur le secrétaire d’État, mon souhait de toujours respecter les usages en gardant aux rapports diplomatiques la courtoisie nécessaire. Mais là, je vais me permettre une familiarité en vous demandant si vous n’êtes pas en train de vous foutre de ma gueule ?

• Ah oui mais non, pas du tout ! C’est bien une proposition de paix que nous formulons. Il ne s’agit pas dans notre esprit de permettre à l’Ukraine de récupérer pour éventuellement reprendre les hostilités. J’ai l’impression que vous n’avez pas confiance. En tout cas, désormais dans le processus de paix que nous avons initié, « la balle est dans votre camp ».

• « La balle est dans votre camp », pour une offre de cessez-le-feu c’est amusant. Permettez-moi cependant de vous rappeler que dans notre arsenal nous avons autres choses que des balles. Malheureusement je regrette, mais votre proposition n’en est pas une. Tout d’abord le fait que tous les excités bellicistes européens qui nous déclarent la guerre à longueur de communiqué, d’émissions et des colonnes, la reprennent mot pour mot, vous en conviendrez, n’est pas très bon signe. Ensuite, vous parlez de confiance. Bizarrement, Monsieur le secrétaire d’État, nous ne vous en faisons aucune.

Voyez-vous, le conflit n’a pas commencé le 24 février 2022. Son début peut être fixé au mois de février 2014 avec le coup d’État organisé et financé en Ukraine par les États-Unis. Une partie de la population ukrainienne n’a pas accepté ce renversement brutal d’un gouvernement légitimement élu. Les nouvelles autorités installées par Victoria Nuland ont utilisé des unités paramilitaires néonazies pour mener une répression féroce qui s’est transformée en guerre. En août 2014 l’armée ukrainienne avait investi la ville d’Ilovaïsk où elle fut écrasée par les troupes séparatistes. Première tentative pour trouver une solution à la demande du pouvoir de Kiev qui aboutit aux accords de Minsk-1, immédiatement violés. Les hostilités reprirent et en février 2015 bis répétita, à Debaltsevo, avec une même défaite sanglante pour l’AFU. Même tentative de solution avec Minsk 2, même violation immédiate par Porochenko, réactivation par Zelensky après son élection, même duplicité. Les dirigeants français et allemands de l’époque reconnaissent aujourd’hui qu’ils n’ont jamais eu l’intention de les faire appliquer, et le petit excité de président français a démontré, qu’il ne les avait simplement jamais lus (!!!).

En 2022 avec des garanties françaises et allemandes les Russes ont évacué les environs de Kiev qu’ils occupaient pour permettre la mise en œuvre du traité de paix négocié et rédigé entre la Russie et l’Ukraine. Résultat, une balle dans la tête du négociateur ukrainien par les néonazis, rupture de l’accord sur injonction de Biden et reprise de la guerre.

Et maintenant, Monsieur le secrétaire d’État, alors que le corps expéditionnaire ukrainien à Koursk est en train de s’effondrer, vous me proposez un accord qui n’en est pas un. Et de vous faire confiance encore une fois ?

Alors cher Monsieur Rubio, je vais m’autoriser quelques distances avec la civilité diplomatique, en vous rappelant une maxime paraît-il d’origine anglaise : « fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me ». Que l’on peut traduire en langage des rues par : « tu m’as niqué une fois, honte sur toi. Tu m’as niqué deux fois, honte sur moi ».

Si l’on compte depuis l’élargissement de l’OTAN, le nombre de cocufiages que nous avons subis, a quand même sévèrement entamé notre capital d’amour-propre.

C’est terminé, nous entendons le reconstituer. »

