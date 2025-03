Écouter Poutine, écouter Rubio ? En France le « système » préfère l’injure

Depuis 2007 et la conférence de Munich les dirigeants occidentaux ont stupidement décidé de ne pas écouter Vladimir Poutine. Ils ont trouvé plus intelligent de demander à leurs médias de relayer insultes et accusations débiles à base de cancers multiples, de folie mégalomaniaque, d’anthropophagie de petits-enfants arrosée de sang de bois de cerf, voire de prétendre qu’il était mort et remplacé par un sosie. Plutôt que de se livrer à cette propagande débile il aurait mieux valu écouter Poutine qui parle beaucoup, et qui dit ce que la Russie fait, pourquoi elle le fait, et ce qu’elle va faire. Le problème c’est que ses dirigeants ont fini par croire cette propagande souvent absurde et qu’ils ont lancé l’Occident dans une aventure qui ne pouvait que mal se terminer. Malheureusement pour eux aujourd’hui le patron américain de l’Hégémon a compris ce qui se passait, qu’il fallait prendre acte de la défaite, comprendre le changement du monde et s’adapter. Marco Rubio, le secrétaire d’État américain chargé de la politique étrangère a été très clair : d’abord il a dit que notre monde avait changé, que le moment « unipolaire » était terminé et que les États-Unis devaient s’adapter à cette réorganisation multipolaire du monde. Ensuite, il a reconnu que la guerre en Ukraine, était une guerre contre la Russie par proxy ukrainien interposé.

Et voilà que les petits valets désormais sans maître, qui ont aveuglément exécuté tous les ordres de la momie sénile qui occupait le bureau ovale, se retrouvent totalement désemparés. N’ayant rien vu arriver malgré toutes les alertes, que ce soit sur l’inévitable défaite de l’Ukraine ou le changement qui se préparait aux États-Unis avec l’imparable retour de Trump, voilà qu’à nouveau ils s’acharnent à refuser le réel. Et on les voit fanatiquement persévérer dans une voie qui ne pourra conduire qu’à la catastrophe. C’est le Président de la Commission de la Défense européenne Gunther Fehlinger appelant tous les pays européens à confisquer les équipements militaires US déployés en Europe (!!!), c’est Freeland la ministre canadienne néonazie qui réclame la protection nucléaire de la Grande-Bretagne et de la France contre les USA (!!!), c’est Ursula qui annonce 800 milliards d’euros d’investissement (!!!) pour acheter des canons alors que l’Europe n’a pas le premier sous, et c’est Macron devenu complètement mythomane qui cherche fébrilement des estrades pour y débiter de grossiers mensonges (!!!).

Et une fois de plus, ces valets sans maître devenu poulets sans tête, après avoir refusé d’écouter Poutine refusent maintenant tout aussi obstinément, d’écouter Trump et Marco Rubio. Ils préfèrent, plutôt que de réfléchir, se vautrer une fois de plus dans l’injure, en portant au pinacle un Claude Malhuret, pauvre épave morale dont la vie n’est qu’une succession de bassesses et d’infamies. Le spasme d’adoration chauvine du système médiatico-politique français pour ce personnage infect, éructant des injures contre les dirigeants américains, est vraiment un triste symptôme.

Celui de sa décomposition.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…