 « Clairvoyance rageuse » et repiquage du riz

Chers amis du blog

J’appelle amis du blog, ceux qui me font l’honneur de considérer que mes bavardages publiés ici présentent suffisamment d’intérêt pour me suivre. Il y a parmi eux quelques trolls qui manient l’insulte et la menace et essayent de mettre le bazar dans les débats, mais cela n’a pas grande importance.

J’ai bouclé hier mes premiers trois quarts de siècle, ce qui représente quand même une certaine durée et par conséquent une certaine expérience. Elle fut celle d’un avocat (de souche comme on dit) qui fut toute sa carrière engagé et militant et essayant de penser sa pratique dans la cité. Après en avoir quitté l’exercice quotidien, j’ai souhaité restituer cette expérience en entamant une carrière de « publiciste », terme qui ne renvoie pas à la spécialité professionnelle de droit public qui fut pourtant aussi la mienne, mais à une activité éditoriale que l’on qualifie aujourd’hui du vilain mot « d’influenceur ». La catastrophe provoquée par l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir dans notre pays, et les formes dangereuses qu’elle a prise depuis la guerre en Ukraine et la tragédie en Palestine, ont naturellement imposé de transformer un travail critique en combat pour la vérité. Non bien sûr, que je considère être le seul détenteur de celle-ci, mais mon métier m’a appris que politique, historique, scientifique, ou philosophique elle ne peut être que le fruit du débat contradictoire. Par conséquent, car il n’est pas question de se résigner à l’abaissement de notre pays sous la direction d’élites corrompues, je vais poursuivre ce travail que je considère être un devoir.

Une personne m’a souhaité que « la clairvoyance rageuse » qui me caractérise selon elle perdure « jusqu’à mes 100 ans au moins ». J’ai trouvé ça flatteur, même si le pronostic sur l’échéance est quand même un peu optimiste.

Pour les courageux qui ont lu jusqu’au bout cette tartine d’anniversaire justificatoire, je vais ajouter que pour marquer cet anniversaire, je vais réactiver un projet qui est le suivant : j’envisage de prendre des options sur des terrains situés en Camargue. Dans la zone où l’on récolte le sel, et dans celle où on produit le riz. L’objectif est d’y installer des résidences d’un standing assez éloigné de ce qu’on trouve sur Airbnb, et avec des durées de location fixées auparavant par le juge, variables entre 20 et 30 ans. Comme ça pourraient aller y résider un certain nombre de ces personnes qui conduisent notre pays à sa perte. Ils y apprendraient le goût du travail en récoltant le sel et en repiquant le riz. Et BHL par exemple, la différence entre un riad marocain et une baraque en bois. Ceci ne sera bien sûr possible qu’après la Libération et l’installation des tribunaux ad hoc. Le mieux serait cependant de constituer dès maintenant une cagnotte pour financer ces acquisitions…

On continue…

