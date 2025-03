Naufrage de la petite bourgeoisie : Rubio est un malade, Netanyahu un héros

Le vent de folie qui souffle sur la petite bourgeoisie française au signal lancé par les grands intérêts est, nous l’avons dit plusieurs fois, assez stupéfiant et surtout attristant. Parce qu’il témoigne de l’effondrement intellectuel de ces couches. Désormais inintelligente, incultes, arrogantes, haineuses et qui marchent au sifflet. On les trouve en masse au garde-à-vous derrière les pires imbéciles, ce fonds de cuve intellectuel que nous infligent absolument tous les médias. Il faut voir comment a été accueilli la rodomontade inepte à base de mensonges successifs proférée par le psychopathe qui nous sert de président de la République devant lequel on les trouve prosternés, voire dans la surenchère. Voilà qu’on nous promet la poursuite de la destruction méthodique du payse entreprise par Macron depuis 2017. Le montant de la production industrielle dans le PIB de la France est tombé à 10 %, le déficit financier de l’État est vertigineux, les services publics essentiels continuent de s’effondrer, quiconque voyage en Asie est contraint de constater la tiers-mondianisation galopante qui nous frappe. Pour masquer son échec et poursuivre le développement d’un néolibéralisme destructeur, et pour se protéger d’une pourtant très éventuelle colère populaire, voilà que le fondé de pouvoir de l’oligarchie embouche son clairon et passe en mode Déroulède. Tout ceci est grotesque mais les petits-bourgeois sont contents. Concernant le virage géopolitique initié par Donald Trump les commentateurs balancent le simple bon sens par-dessus bord.

Dernier épisode en date le déchaînement contre Marco Rubio, secrétaire d’État aux affaires étrangères de la première puissance du monde. Celui-ci qui partage la foi catho des latinos (comme en son temps le grand Hugo Chavez pourtant du bord opposé) est apparu à la télé pour reconnaître que la guerre en Ukraine était un affrontement entre les USA et la Russie par proxy interposé. Et ça c’était blasphème. Cette thèse qui est celle d’à peu près tous les gens sérieux sur cette planète et en particulier aux États-Unis a été immédiatement qualifiée de propagande de Poutine. Et comme la preuve du fait que l’ensemble du gouvernement américain appartient au FSB russe. Mais pour éviter scrupuleusement de discuter de l’argumentation de Rubio, chez nous on a utilisé un argument commode que celui-ci leur a présenté sur un plateau : il est apparu avec une croix dessinée sur le front en l’honneur du « mercredi des cendres » qui débute le carême chrétien. Chose qu’il n’est pas inhabituel de voir en Amérique latine, mais qui apparaissait pour la première fois dans l’espace public politique des États-Unis. Ces simagrées religieuses sont pourtant traditionnelles dans la politique américaine, comme en témoigne le fait de prêter serment sur la Bible et de passer son temps à faire des prières avant les réunions dans le bureau ovale. Et que dire de la mention de la foi religieuse sur les billets de banque.

Mais là mon vieux, on a eu droit à un déferlement dans les médias et sur les réseaux en France. Le Rubio il a pris cher et s’est fait copieusement insulter. Et traiter par des gens habituellement très policés de : « malade ». À croire que la défaite de l’Occident en Ukraine provoque de sévères montées d’adrénaline. On peut les comprendre dans un pays où la laïcité est une chose importante et l’expression religieuse interdite dans la sphère publique. Le problème c’est que l’essentiel de ceux qui se sont précipités pour traiter les dirigeants américains de « malades » sont restés totalement muets en d’autres circonstances.

Comme par exemple quand Benjamin Netanyahu et des autres dirigeants du gouvernement israélien ont lancé un massacre pour lequel certains d’entre eux sont poursuivis devant la Cour Pénale Internationale, en invoquant les textes sacrés de la religion juive pour l’accomplir et le justifier. En citant l’ordre de Dieu « d’effacer la mémoire d’Amalek de dessous les cieux » (Deutéronome 25. 17–19).

« Ah oui mais non. Tu mélanges tout. Si tu reconnais les torts de ton pays en rappelant ton appartenance religieuse, tu n’es qu’une marionnette manipulée par Vladimir Poutine. En revanche si tu massacres une population et en particulier des dizaines de milliers d’enfants au nom de ta religion, c’est bon. Parce que tu défends l’Occident, la civilisation judéo-chrétienne (qui n’existe pas), et les valeurs qu’on a et que le monde nous envie (celles de soutenir un massacre d’enfants, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ?).

Ah OK. Donc, moi qui suis communiste depuis 50 ans, qui jamais ne me suis dessiné une faucille et un marteau sur le front ☭,(même pour le centenaire de la révolution d’octobre), je ne suis pas malade. Me voilà soulagé. »

Notre malheureux pays pourra-t-il être relevé ?

