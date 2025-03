LE CONFLIT MONDIAL

VIDÉO N°93

Regis de Castelnau & Hervé Carresse

Que comprendre de la stratégie américaine après l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Continuité ou véritable rupture ?

SOMMAIRE :

I) Une petite introduction pour présenter la problématique de la vidéo. 3:20

II) Comment comprendre le virage américain sous-direction de Trump. Est-ce une révolution ? Politique intérieure et politique extérieure. 13:51

III) La situation militaire en Ukraine et peut-on prévoir la stratégie russe. 1:04:02

Dans un environnement marqué par la censure, plus que jamais nous avons besoin de votre soutien ! Abonnez-vous, poussez-nous, partagez nous ! Nous avons besoin de vous ! Le soutien matériel est évidemment le bienvenu. Pour nous permettre d’exister et pour nous défendre. Vous pouvez utiliser soit la cagnotte Tipee, ou si vous préférez une autre méthode merci de me contacter à l’e-mail suivant : vududroit.chaineyt@gmail.com LIEN DE LA CAGNOTTE TIPEE : https://fr.tipeee.com/vu-du-droit-videos

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…