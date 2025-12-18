Sanctions contre Xavier Moreau et Jacques Baud : chronique du fascisme déjà là.

Les mesures qui frappent Jacques Baud et Xavier Moreau sont marquées du plus parfait arbitraire. Ce qui est une des marques du fascisme. Qui toujours et partout criminalise l’expression de l’opposition à un pouvoir d’État illégitime. Défendre des idées, des opinions, avancer des analyses, qui ne sont pas celles des Macron, von der Leyen, kallas et autres Barrot est frappé d’interdit. Sur le fond, il n’est même pas nécessaire de justifier ou d’expliquer leurs positions, opinions et interventions. Ce serait déjà une capitulation. Tous les deux, à leur façon expriment des opinions. L’Union Européenne qui se transforme à marche forcée, non pas en État policier puisqu’elle n’est pas un État, mais en dictature policière supranationale, leur inflige des mesures attentatoires à leur liberté personnelle de citoyen. L’UE dispose d’une « personnalité morale » mais n’a aucune des prérogatives de souveraineté d’un État nation territorial. Elle entretient avec les nations qui la composent des rapports juridiques comportant des obligations contractuelles. Par conséquent l’UE ne dispose que de prérogatives limitées de puissance publique. Avec ce système de « sanctions » personnelles elle s’arroge une fois de plus des compétences qui ne sont pas les siennes. Qui affectent directement les citoyens, d’un des états de l’UE avec Xavier Moreau, d’un État étranger à l’UE avec Jacques Baud. Mais de toute façon, les mesures prises contre ces personnes ne peuvent échapper au respect de leurs droits fondamentaux. En particulier celles qui impliquent des restrictions de libertés ou de coercition, qui nécessitent une mise en œuvre par les États.

