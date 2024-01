CONFLIT MONDIAL VIDEO N°73

Poursuite du travail pour tenter de mieux comprendre les différents conflits se rattachant à l’affrontement Nord-Sud. Nouvelle vidéo avec dedans, de la Cour Internationale de Justice, l’enlisement israélien à Gaza, le blocage du détroit de Bab el Mandeb par les Houtis, les ennuis des USA en Syrie et en Irak, la poursuite de l’attrition méthodique de l’Ukraine par les Russes etc.

Il ne faut pas s’effrayer de la longueur de la vidéo. La raison en est qu’il y a plusieurs séquences différentes qu’il est tout à fait possible de regarder séparément. Pour cela il faut utiliser le séquençage de YouTube. En particulier nous faisons un premier petit point sur la décision de la Cour Internationale de Justice rendue le 26 janvier à La Haye. La juridiction a rendu à la quasi-unanimité une ordonnance contenant un certain nombre d’injonctions pour l’État d’Israël puisqu’à son avis il existe un risque de génocide. Nous reviendrons plus en détail sur la portée de cette première dans l’activité de la CIJ dont il faut rappeler quel est l’organe juridictionnel de l’ONU. La guerre se poursuit en Ukraine et au Moyen-Orient et indirectement ailleurs. Revue de détail.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…