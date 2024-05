Arracher le masque…

Le dessin de presse est un art difficile.

Il faut souligner le réel en le caricaturant, pour lui donner du sens. Alors il y a plusieurs sortes d’humour. Celui caricatural de Cabu, désinvolte de Wolinsky, absurde de Chaval et de Berth, grinçant de Lefred-Thouron, bienveillant de Sempé, noir de Villemin et bien d’autres encore.

Par charité on ne qualifiera pas celui du pauvre Plantu.

Xavier Gorce est quant à lui, largement au-dessus du lot en matière d’humour abject. La question du génocide est juridiquement établie et désormais judiciairement posée devant les juridictions les plus importantes du monde. Alors Xavier Gorce sort du bois pour nous dire que les 40 000 morts de Gaza, les 15 000 enfants innocents massacrés, les déclarations des dirigeants israéliens réclamant l’éradication, tout ça c’est des blagues. Pour lui, il s’agit se débarrasser « des animaux humains », et ça ce n’est pas un génocide. Et puis ensuite pourquoi ne pas se foutre de la gueule des réfugiés tant qu’on n’y est ? Il vise bien sûr, les Palestiniens qui, pensez donc, profitent de la situation. Rappelons que « réfugiés palestiniens » c’est un statut de l’ONU créé pour accueillir les habitants de Palestine en attendant qu’on leur crée un État, ce qu’Israël refuse depuis 70 ans. Mais pour Gorce, être privé de sa terre, de sa maison, de son pays et finalement de sa dignité, tout en recevant des bombes sur la figure, c’est un « bizness » comme il dit.

On va me demander pourquoi je consacre un texte à ce type. En fait c’est juste pour dire que la tragédie de Gaza aura eu le mérite de contraindre les salauds à arracher leur masque.

