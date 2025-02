Trump : FEU SUR LE QUARTIER GÉNÉRAL !

炮打司令部——我的一张大字报

Slogan lancé par Mao Zedong le 5 août 1966 dans le Quotidien du peuple, qui allait lancer la révolution culturelle.

Manifestement, le camarade Trump utilise la même méthode.

Échaudé par les conditions dans lesquelles il avait effectué son premier mandat, contraint qu’il était par le Blob Washingtonien et la bureaucratie démocrate, il a manifestement décidé de se préparer et de faire autrement. Le trucage de l’élection de 2020 (si,si), les différentes batailles judiciaires qui lui ont été imposées, jusqu’aux tentatives d’assassinat dont il a été l’objet et qui sont passées très près, ont dû plus encore le motiver.

Il a donc constitué une équipe, non seulement de personnalités emblématiques (Musk, Gabbard, Kennedy) mais également d’une armée de plusieurs centaines de spécialistes. Pour la lancer contre ce que l’on appelle (improprement d’après moi) « l’État profond ». Objectif tactique : installer le chaos dans un système vermoulu, vérolé, et complètement corrompu. Parce que Trump a un objectif stratégique, un projet pour l’Amérique en rupture avec ce que le système bi-partisan développé depuis la chute de l’Union soviétique. Cela implique des actions en politique intérieure et bien sûr également politique extérieure mais c’est pour l’instant moins important. La priorité c’est la destruction de ce système et la réorganisation d’un autre à son profit. Et si au passage on peut régler des comptes, assouvir des rancunes, prendre des revanches, c’est encore mieux.

Alors on voit se multiplier des initiatives brutales, des rodomontades, des provocations, quand ce ne sont pas des illégalités grossières, qu’un mainstream européen en panique n’analyse que d’une seule façon pour illustrer sa vision de l’homme orange : « Trump est un nazi à moitié fou qu’il faut empêcher de nuire ». Se refusant à regarder en face l’objectif stratégique trumpien, sa cohérence et sa rationalité. Marco Rubio l’a dit, « l’uni-polapolarité hégémonique mis en place après la disparition de l’URSS, c’est fini, on va toujours vous dominer, mais autrement ». D’où le démantèlement (réjouissant) de l’USAID, la prise de contrôle du Trésor américain, les revendications territoriales sur le Canada, le Groenland ou Panama, la volonté de se débarrasser des guerres parasites (Ukraine, Palestine) pour s’occuper de la Chine etc. etc.

Ce qui est étrange, c’est que ce chaos n’est analysé qu’au regard du dérangement mental prêté à Donald Trump. On entend rarement des points de vue visant à rattacher tous les événements qui le parsèment à des éléments tactiques articulés à la réalité de son objectif stratégique. Par exemple pour la proposition de nettoyage ethnique de Gaza, évidemment scandaleuse et critiquée comme telle mais malheureusement sans s’interroger sur l’intérêt pour Trump, avec cette initiative intolérable autant qu’irréalisable, de donner une bouffée d’oxygène à Netanyahu après la défaite israélienne révélée par le cessez-le-feu voulu par le président américain. Ou bien le curieux message bourré d’erreurs et insultant envoyé aux Russes sur son réseau personnel, pour les inviter à la négociation. La fin de non-recevoir prévisible ne serait-elle pas une étape permettant de se débarrasser du problème en prenant acte de la défaite, en en faisant porter la responsabilité à Biden, pour refiler le bébé aux Européens ? Peut-être pas, mais il faudrait quand même éviter de se contenter de n’y voir que l’expression d’un esprit dérangé, et réfléchir à la possibilité d’un calcul politique plus subtil.

De toute façon, Donald Trump est manifestement pressé, et surtout en interne, il met en œuvre le slogan de Mao avec le même objectif que celui-ci à l’époque : provoquer le chaos, détruire le « quartier général », et mettre en place autre chose.

On imagine que cela ne va pas être simple, les États-Unis sont divisés et en déclin, et l’Occident dont ils sont le leader qu’on le veuille ou non se décompose.

La thérapie volontariste de choc envisagée par Donald Trump va probablement être très compliquée.

Commandez les pop-corns.

