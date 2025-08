Accord USA/UE : l’Occident-terminal bascule dans la farce

Le spectacle du monde donne à voir un Occident confronté à la fin de sa domination multiséculaire. Le problème c’est que cela va très vite. Si on se rappelle le début des années 90 après la chute de l’URSS le soi-disant « grand rival ». Fukuyama nous annonçait le triomphe du néolibéralisme et « la fin de l’histoire », et le grand patron américain posait sa grosse patte sur l’ensemble de la planète. À peu près tout le monde se mettait au garde-à-vous. Avec même la Chine qui faisait semblant de prendre acte de la défaite du socialisme en se convertissant soi-disant au capitalisme. 30 ans plus tard, après avoir enchaîné défaites et catastrophes, l’Empire occidental est au bord de la dislocation. La direction de la tête de gondole américaine donne un spectacle étrange, à base de président foutraque empêché de gouverner par un État obèse, contraint de passer la main grâce à une fraude électorale géante, à un improbable vieillard complètement sénile. Pour revenir ensuite au pouvoir et donner le spectacle d’une téléréalité parfaitement déjantée. Pendant que les vassaux de l’Empire dirigés par les équipes d’imbéciles minoritaires mettent en place des systèmes qui commencent singulièrement ressembler à des dictatures. Avec pour seul objectif stratégique discernable, conserver le pouvoir en étant le meilleur élève de la classe des domestiques. Alors on est ainsi passé de l’Empire triomphant, à l’Empire du mensonge, puis à l’Empire du simulacre, puis encore à l’Empire de la bêtise et avant même qu’on ait pu s’y habituer à l’Empire de la farce. Dont la séquence de l’aplatissement d’Ursula von der Leyen devant Donald Trump donne une image carrément obscène.

