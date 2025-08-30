Macron le destructeur : le temps des « mauvais généraux »

À partir de février 2022, il a fallu s’infliger le spectacle d’étonnantes brochettes de ganaches, à la retraite parfois précoce, prenant d’assaut les plateaux des chaînes d’info pour venir y étaler, parfois contre rémunération, leur incompétence, leur perte du sens du réel, et leur servilité à répercuter au millimètre la propagande parfois grossière du pouvoir. Le constat de cette réalité était quand même préoccupant pour ce qu’il révélait de l’état de notre armée, même si l’on pouvait un peu se rassurer en constatant que quelques-uns parvenaient quand même à sauver l’honneur. Avec cette limite que leur expression était strictement confinée aux réseaux sociaux.

Malheureusement, Thierry Burkhard le chef d’état-major des armées vient de nous faire la démonstration que sous Macron, le problème s’était aggravé. Passé du poste de chef d’état-major personnel du Président de la République à celui de chef d’état-major général, en oubliant le devoir de réserve politique qui aurait dû s’imposer, il a été tout au long de son mandat dans une forme de surenchère. On prétend que de soviétophobe dans sa jeunesse, il serait ensuite passé à une russophobie déterminée. Ce qui expliquerait nous dit-on ses multiples affichages de solidarité intempestifs, physiques, et surjoués, comme ceux dont raffole Emmanuel Macron.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…