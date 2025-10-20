Condamnation de Cédric Jubillar : la justice pénale et ses limites

Cédric Jubillar a donc été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Bien qu’il ait encouru la perpétuité, l’État par l’intermédiaire de son institution judiciaire, lui a infligé une violence légitime considérable. Peut-on considérer que cette décision est satisfaisante ?

Avant de répondre à cette question, quelques petits préalables. D’abord la procédure est loin d’être terminée puisque le condamné a fait appel et bénéficie donc toujours de la présomption d’innocence. Ensuite l’auteur de ces lignes, éloigné du dossier, bien qu’il en ait suivi les différentes péripéties, n’a aucune espèce de conviction concernant la culpabilité de Cédric Jubillar. Enfin, que l’opinion publique se passionne pour un « fait divers » de cette nature qui raconte notre société, est chose normale. À condition bien sûr que cela ne bascule pas dans la clameur de meute, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas dans cette affaire.

Alors, après l’arrêt de la Cour d’assises qui l’a prononcé, peut-on considérer que Cédric Jubillar a bien tué sa femme et fait disparaître son corps ? De façon provocante, on va répondre que ce n’est pas le problème posé par cette première décision. La question à laquelle va devoir répondre la cour d’appel saisie sera la suivante : la procédure judiciaire a-t-elle permis dans le respect des formes d’aboutir à une « vérité judiciaire » permettant, au-delà de tout doute raisonnable, d’infliger à l’accusé les peines prévues par le Code pénal ?

La « justice pénale » n’est pas un idéal philosophique.

