Israël refuge des escrocs ukrainiens ? Je le crois pas !

Je me marre !
Alors comme ça, même sur le plateau de LCI, on ose mettre en cause la corruption ukrainienne, mais aussi au passage le système israélien de protection des criminels. Ben oui, dans la mesure où les juifs du monde entier sont quasi automatiquement citoyens de l’État d’Israël, les criminels poursuivis dans leur pays d’origine (ou ailleurs) qui viennent s’y réfugier ne sont pas extradables. Ils peuvent donc tranquillement jouir de l’argent qu’ils ont volé.
Il me semble que seuls 3 juifs se sont vus refuser le droit au retour en Israël :
Deux étaient américains :
– un espion au profit de l’URSS ;
– le fameux Maier Lansky, un des plus éminents boss de la mafia.
On peut penser, pour ces deux là, que l’état d’Israël s’est dit que aller frontalement contre le FBI de Hoover c’était pas la meilleure idée….
Le troisième est français (on s’en passerait) mais lui c’est pas une arnaque aux fournisseurs, c’est Joanovici, le « roi des chiffonniers » (il y a du tissu, mais aussi et surtout des métaux), condamné en France pour … sa collaboration active avec l’Allemagne nazie, et quand on dit collaboration active, il y avait du level (le haut du panier de la Gestapo et leur collaborateurs français) et je crois même que c’est lui qui avait fourni une voiture à Bonny Lafont dans leur tentative de fuite en 1945…..
Il y en a qui choisissent Israël et puis il y en a un autre qui choisit officiellement la France, en toute impunité, pour venir se remplir les poches. Et dans la classe politique il n’y a personne pour dire que cela suffit et que sa « tronche » commence à être de trop.
…Mais s’il n’y avait qu’Israel, mon cher monsieur?
Pourquoi pas chez nous, hein?