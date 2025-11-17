Israël refuge des escrocs ukrainiens ? Je le crois pas !

Je me marre !

Alors comme ça, même sur le plateau de LCI, on ose mettre en cause la corruption ukrainienne, mais aussi au passage le système israélien de protection des criminels. Ben oui, dans la mesure où les juifs du monde entier sont quasi automatiquement citoyens de l’État d’Israël, les criminels poursuivis dans leur pays d’origine (ou ailleurs) qui viennent s’y réfugier ne sont pas extradables. Ils peuvent donc tranquillement jouir de l’argent qu’ils ont volé.

