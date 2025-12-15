Plus de freins, plus d’airbag, à fond vers le mur.

Les néonazies von der Leyen et Kallas sont résolument décidées à tuer l’Europe. Détruire l’UE, c’est effectivement une urgence, mais la méthode de ces tarés mentaux, c’est le suicide et sûrement pas assisté. Ce sont les peuples qui vont dérouiller s’ils n’arrêtent pas la bande de cinglés.

C’est quoi « les fonds russes » ? En grande partie des obligations souveraines de la zone euro émises par ses États pour financer leur dette (dont la France pour pas mal). Ce sont donc des créances que possède la banque centrale de Russie contre ces États. Des reconnaissances de dette donc. Leur saisie ou leur utilisation, quelle qu’en soit la forme revient à une annulation de cette dette. Ça ne rapporte pas d’argent, puisque celui-ci a déjà été donné au pays émetteur au moment de la souscription et qu’il l’a déjà dépensé. Une reconnaissance de dette contre un débiteur qui ne reconnaît pas sa dette, ça ne vaut pas un clou. Pour le débiteur indélicat, c’est une manipulation comptable, mais ça ne met pas un sou dans les caisses. En droit interne, cela s’appelle de l’escroquerie et de l’abus de confiance. Sauf que faire le malin comme ça, c’est un fusil à un coup. Parce qu’à la prochaine émission des obligations d’État des pays concernés, ça va pas se bousculer. Bande de crétins !

Ensuite, l’euro, vous savez la super monnaie unique, comment qu’elle est pas trop monnaie de réserve, eh bien elle va prendre un sacré coup dans l’aile la monnaie de réserve. Parce que les investisseurs potentiels (étatiques ou privés) dans pays de l’UE, déjà que depuis quelques années ils traînent des pieds, après ça, ça va ressembler à une volée de moineaux.

Et pour faire cette connerie, les tarés de Bruxelles soutenus par notre psychopathe national vont commencer par violer lourdement le droit international. Qui dispose que les biens d’États souverains sont inaliénables, donc insaisissables. Et ne peuvent pas non plus être gagés comme le prévoit la solution lumineuse imaginée par la Dream Team de Bruxelles. Par conséquent dans toutes les procédures judiciaires internationales postérieures, les États de l’UE vont se faire massacrer.

