Bellicisme des chihuahuas, quand les États-Unis s’agacent

Comme l’algorithme est taquin, ouvrir Twitter X est à chaque fois, une petite épreuve. Il nous propose en effet immédiatement la piétaille des tapins de plateau, qui vient y dégoiser ses inepties. Et il y a quelques jours brusquement, ils étaient tous là, en rangs serrés, et reproduisant triomphalement les termes d’une dépêche de l’agence Reuters. Il ne manquait personne, ni la célèbre hôtesse de l’air, ni le gendarme auxiliaire, ni les blondes d’astreinte, ni les femmes crapaud, les femmes méduse, les ganaches de la deuxième section, les néocons appointés, etc. etc. Enfin tous ceux dont on évite soigneusement la prose. Sauf que là ils disaient tous manifestement la même chose. Que se passait-il donc ? Pourquoi cette soudaine explosion de spasmes orgastiques ?

Reuters, l’officine de propagande anglaise bien connue, venait de publier une dépêche reprenant scrupuleusement toute la rhétorique de la coalition des chihuahuas. Les services de renseignement américains étaient formels, après avoir dévoré la totalité de l’Ukraine, Poutine allait s’attaquer à tous ses voisins en général et en particulier aux pays de l’UE. Et ce parce que le roi moujik, son objectif suprême, c’est la reconstitution de l’URSS et ensuite la domination de l’ensemble de l’Europe.

Bref la routine, avec les conneries habituelles. Pas de quoi en faire un fromage.

