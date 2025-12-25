Catastrophe ukrainienne : la démonstration implacable de Laurent Lafforgue

Le mathématicien Laurent Lafforgue il n’y a pas à dire, c’est quelqu’un. Qui affiche un CV ébouriffant, où il apparaît bardé de diplômes, avec la publication de travaux majeurs, des responsabilités institutionnelles essentielles, et il est couvert de récompenses. Parmi celles-ci, je vais en citer trois, qui pour moi le classent très haut. En altitude là où on respire mieux. Il y a d’abord la « Médaille Fields » qui honore les meilleurs mathématiciens du monde. Autre chose à mes yeux que les prix Nobel, fruits en général de compromis politiciens occidentaux parfois nauséabonds. Les grands matheux m’ont toujours fasciné à être ainsi hors de portée, à se mouvoir dans des abstractions qui échappent au commun des mortels. Ensuite Laurent Lafforgue, esprit supérieur a été premier au concours général de mathématiques, à une époque où l’éducation nationale, pas encore effondrée, organisait une émulation faisant émerger les meilleurs pour une récompense symbolique. Et enfin, premier au concours de maths, c’était normal, mais il y a ajouté un premier accessit au concours général de version latine ! Pour avoir fréquenté au lycée la section A’ qui mélangeait latin et grec ancien avec les maths, et m’y être spectaculairement vautré, on imagine le prestige que lui confère à mes yeux cette nouvelle récompense. Plus classe, tu meurs !

Quelqu’un m’a adressé le texte d’un article qu’il a publié sur son site personnel et intitulé : « l’Ukraine. Vers la fin d’une guerre. ». Il s’y livre à une démonstration implacable des responsabilités de l’Occident dans la survenance de la tragédie. Et y dénonce le délire propagandiste qui a saisi un système aux abois, acharné dans la mise en œuvre d’une stratégie suicidaire.

Et voilà qu’il me cite parmi ceux dont il salue le combat pour le travail critique de résistance qu’ils ont effectué et poursuivent dans cette période difficile !

Ça mon vieux, cette reconnaissance de la part « d’une Médaille Fields », comment que je ne suis pas trop fier.

Bon, redevenons sérieux (même si en vrai je suis très fier) et conseillons à tous la lecture indispensable de ce texte.

Ukraine. Vers la fin d’une guerre

La Russie a gagné la confrontation avec l’Occident sur le terrain ukrainien.

