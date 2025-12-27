Naissance du Christ, chute de l’URSS, d’un 25 décembre à l’autre (1e partie)

Du plus loin que je me souvienne, Noël a toujours été quelque chose d’important. Au début c’était la fête du petit Jésus, la nativité prenant le pas sur tout le reste. Au point que pour expliquer la féerie des cadeaux aux petits-enfants, étant une idole païenne, le Père Noël était exclu. C’était le petit Jésus lui-même qui les apportait la nuit, sans avoir besoin de passer par la case cheminée. Et le fait qu’il m’offre à l’occasion des maquettes de char AMX, de Jeep et autres engins blindés mortifères ne me troublait pas, au contraire. Une fois le complot parental et la fable éventés, il fut question de respect des traditions, avec des cadeaux certes, mais la commémoration de la naissance du Sauveur restait primordiale. Cela changea un peu par la suite, avec la sécularisation de la fête. Saint-Paul, théologien génial, et véritable fondateur du christianisme nous a appris que « l’événement Christ », c’est-à-dire la victoire sur la mort, ne se prouvait pas. C’était de l’ordre de la foi, une grâce quoi. Le problème, c’est que quand la question de la preuve te semble importante, tu as vite fait de te retrouver sur les positions de Simon Laplace le grand mathématicien. Il avait remis à Napoléon un traité de mécanique céleste et lorsque celui-ci, après lecture, lui fit remarquer, « je n’ai pas vu Dieu dans tout cela », il répondit « je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Matérialisme philosophique oblige, ce fut mon cas, l’hypothèse devint inutile et la foi disparut.
Saint Paul a dû resoudre un probleme qui menzaçait l’existence même du christianisme : fallait-il être d’abord juif pour devenir chretien ? et donc etait-il necessaire d’être circoncis ?
« allez, et de toutes les nations faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28, 19-20). Saint Paul n’est pas plus un fondateur du christianisme que les autres apôtres, les pères de l’église, Théodose et les conciles… Ce qui fonde le christianisme c’est de croire que Jésus de Nazareth est le Messie en tant que Verbe incréé incarné. Le christianisme est donc fondé par la foi des premiers disciples ou même du centurion. Le reste sont des querelles de chapelles, si j’ose dire.
« naissance du Christ, d’un 25 décembre à l’autre… »nous dit Régis de Castelnau; pas tout à fait exact : 25 décembre, naissance de Jésus de Nazareth de la famille de Nathan (Noël); 6 janvier: Epiphanie; descente du Christ en Jésus de Nazareth lors du Baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean le Baptiste…
Noël est de l’ancien français, dérivé de Nativité… rien d’original… la célébration de la noël n’est pas la célébration de l’anniversaire du christ mais une date de convention choisie par les églises (différente d’ailleurs en orient et en occident) qui n’ont jamais prétendu que c’était l’anniversaire de Jésus… de même que la fête des mères ou la fête du travail n’est pas l’anniversaire des mères ni du travail…
Ces propos ont aussi été attribuer à Newton dans une conversation avec l’évêque de Kanterbury.
Laplace est connu pour son démon.
Newton, comme Kepler ou Gallilée était profondément chrétien… Copernic était carrément un moine catholique… La génétique fut découverte par l’abbé mitré Gregor Mendel… et l’hypothèse du Big-Bang pensée par le prélat catholique Georges Lemaître… et on ne compte le nombre de savants qui, comme Einstein, concluent à « l’hypothèse Dieu » quoi qu’on pense des religions instituées par ailleurs. Le XXème siècle scientifique a profondément remis en question le matérialisme scientiste.
Cher Maître, le problème est qu’aujourd’hui c’est la thèse de Laplace qui est invalidée par la science… Big-Bang, quantique, relativité, expansion de l’univers, thermodynamique, apparition du vivant, etc. Le matérialisme laplacien n’a plus aucune validité scientifique. En l’état actuel de la science, « l’hypothèse Dieu » est bien plus vraisemblable que l’hypothèse matérialiste. Quoi qu’on pense par ailleurs des religions instituées. Joyeux Noël à vous.
Ne dites donc pas de bêtises. Et laissez donc la science tranquille au lieu de l’agresser avec vos calembredaines. Il n’y a rien de plus ridicule que cette façon de se jeter sur les complexités (passionnantes) de la science pour essayer d’y trouver la « preuve » de l’existence de Dieu. Vous croyez au surnaturel, c’est votre affaire, mais évitez d’essayer de nous imposer vos superstitions. Et de chercher à résoudre une question purement oiseuse. C’est la raison pour laquelle je ne vais pas en discuter, parce que c’est un débat parfaitement inutile. Et un petit conseil au passage, lisez donc le livre essentiel de Pascal Boyer.
La nativité sous la plume d’un fervent communiste, c’est assez cocasse
On peut être communiste et profondément attaché au message et à la figure du Christ. C’est mon cas et je constate avec joie que c’est celui de notre estimé camarade Régis. Quant à la tragédie de la fin de l’Union Soviétique, trahie par ceux qui étaient censés la diriger et la protéger, c’est la même que la trahison du message du Christ par les Églises à travers les siècles. L’idée chrétienne et l’idée communiste demeurent comme l’espoir jamais réalisé et toujours renouvelé de la fraternité humaine. JOYEUX NOËL à tous!