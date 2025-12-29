Chroniques du fascisme déjà là : « rassurez-vous c’est Français, c’est la police française »

Un pouvoir, minoritaire, illégitime, incompétent et corrompu est aux abois. Prêt à tout pour se sauver, il ne voit plus son salut que dans une répression sans mesure. Comptant pour cela sur le zèle des deux institutions qui l’ont soutenu depuis son arrivée en 2017 la police et la justice. Cette dernière l’a fait élire et depuis le protège. Les forces de l’ordre quant à elles, oubliant la nature de leur mission au service du peuple français, et après les gilets jaunes et le Covid, basculent dans un zèle répressif ahurissant contre les agriculteurs qui luttent pour leur survie. « L’incident » qui s’est produit à Auch démontre que certains sont déjà hors de contrôle.

