Cépalérus ! Cépalérus ! CéleDonald ! CéleDonald !

Voilà qu’il va falloir changer de mantra. C’est épuisant.
Macron nous a clairement annoncé au moment de ses vœux la préparation du coup d’État pour 2027 : « comment que je vais pas m’occuper de la présidentielle où je peux pas me représenter, pour faire passer le candidat du système. En prétendant lutter contre l’ingérence des étrangers, vous savez les moujiks qui mangent les petits enfants. On va faire comme en Roumanie, pareil ! Thierry Breton l’a même clairement annoncé ».
Mais voilà t’y pas que le Donald nous fournit un prétexte en or pour truquer l’élection. L’ingérence étrangère cépalérus ! CéleDonald !
Du velours parce que l’ingérence, les Américains ça fait 80 ans qu’ils se comportent en France comme s’ils étaient chez eux. Sauf sous de Gaulle, mais Pompidou et Giscard nous en ont rapidement débarrassés. Oui mais pour les laquais habituel des Yankees, se plaindre de « l’ingérence américaine » c’est pas super crédible. Mais soudain miracle, voilà « l’Homme orange » qui nous fournit le prétexte en béton.
Et immédiatement, le service public se met en quatre.
6 Commentaires
La caste socialo-dirigiste au pouvoir en France est une vraie calamité… elle a plombé le pays depuis 50 ans, et se maintient désespérément aux manettes… un truc que je ne comprends pas : pourquoi la gauche radicale continue-t-elle de diviser le peuple au profit de l’oligarchie, au lieu de rejoindre le parti de la classe ouvrière qui est le RN ? C’est à partir du RN et non des rogatons gauchistes de LFI qu’on pourra bâtir quelque chose. Cela est si vrai que c’était le projet originel du Front de Gauche. Mélenchon et sa clique ont échoué sur le terrain de classe, et compensent par des diatribes gauchistes (ça plaît aux bobos urbains radicalisés qui constituent son électorat). C’est bien gentil, mais ça fait perdre un temps précieux. Aucun travail de libération nationale et de transformation sociale ne peut être mené « contre les électeurs lepénistes ». La stratégie (pseudo-)antifasciste est donc une impasse assurée. Il faut unir autour de la sociologie lepéniste les immigrés et les petits-bourgeois. Au lieu de cela, LFI fédère les immigrés et les petits bourgeois contre la sociologie lepéniste.
Tout de même une différence:
Célérusses: C’est faux.
Céledonald: C’est vrai.
Faudrait un jean marie lepen , un goldorak super fort.
Une radicalisation total , zéro tolérance.
Et tout les personnages qui nous dérange en cage à cayenne
Reste la France insoumise et nous gaver de l Islam et inverser la machine.
Vu le désastre en Belgique..La France est upérisé et uberisé et sterilisé.
Et dégager cette religion de l’élu
Faut revenir au classiques et au fondamentaux.
Et les Allemands ,pas la peine.
Un esclave devrait savoir qu’il est soumis aux caprices de son maître….
allez camarade trump vaincra !
enfin on verra ……
son conseil pour la paix a l’etat musulman le plus peuplé du monde l’indonaisie 280 millions de personnes, la mongolie et le kazakhstan , tiens cela peut embeté la chine et la russie ,l’azerbizadjan etla petite arménie que tout le monde a laissé tomber … l’arabie saoudite et le venezuela (absent )neutralisé , ça en fait du petrole pour controler les cour et la guerre en ukraine de poutine , l’argentine la maroc l’egypte le pakistan des musulmans , tiens trump n’est pas raciste! de fait les bricks , et les pays non alignés ont du souci à se faire , trump ou l’empecheur de tourner en rond