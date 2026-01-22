Cépalérus ! Cépalérus ! CéleDonald ! CéleDonald !

Voilà qu’il va falloir changer de mantra. C’est épuisant.

Macron nous a clairement annoncé au moment de ses vœux la préparation du coup d’État pour 2027 : « comment que je vais pas m’occuper de la présidentielle où je peux pas me représenter, pour faire passer le candidat du système. En prétendant lutter contre l’ingérence des étrangers, vous savez les moujiks qui mangent les petits enfants. On va faire comme en Roumanie, pareil ! Thierry Breton l’a même clairement annoncé ».

Mais voilà t’y pas que le Donald nous fournit un prétexte en or pour truquer l’élection. L’ingérence étrangère cépalérus ! CéleDonald !

Du velours parce que l’ingérence, les Américains ça fait 80 ans qu’ils se comportent en France comme s’ils étaient chez eux. Sauf sous de Gaulle, mais Pompidou et Giscard nous en ont rapidement débarrassés. Oui mais pour les laquais habituel des Yankees, se plaindre de « l’ingérence américaine » c’est pas super crédible. Mais soudain miracle, voilà « l’Homme orange » qui nous fournit le prétexte en béton.

Et immédiatement, le service public se met en quatre.

