Naissance du Christ, chute de l’URSS, d’un 25 décembre à l’autre (2e partie)

Le 25 décembre dernier, j’avais publié un petit article à propos de la fête de la nativité et de l’anniversaire de la disparition de l’Union soviétique. J’y annonçais une deuxième partie car je me disais, au spectacle de l’accélération de l’Histoire enclenchée (?), par l’intervention russe du 24 février 2022 que le temps était peut-être venu de parler de cet évenement là.

Je reproduis ci-dessous pour les paresseux ce que j’écrivais à ce propos :

« Un autre événement d’une tout autre nature, mais qui eut son importance s’est déroulé un 25 décembre. En 1991 à Moscou en fin de journée, des gardes sont montés sur le toit du Kremlin, pour descendre le drapeau rouge frappé de l’emblème de la faucille et du marteau. Mettant ainsi fin à l’URSS après 70 ans d’existence. Ce fut un événement d’une énorme portée historique, qui mit fin à ce qui fut la grande passion du XXe siècle, passion que l’auteur de ces lignes a partagée. Ce fut un moment étrange, que ce triomphe sans mesure de l’Occident, mais qui fut aussi pour des millions d’hommes une défaite, ou en tout cas une espérance évanouie. Comme Nanni Moretti le faisait dire à un personnages d’un de ses films, à propos de ces « hommes rouges », ces orphelins d’utopie, qui voulurent que ceux qui n’étaient rien soient tout : « ils étaient formidables mais ça n’a pas marché ».

L’algorithme du réseau Facebook que l’on sait taquin m’a mis sous les yeux, un « souvenir » comme il dit. Publié il y a cinq ans, le 25 décembre 2021 pour le 30e anniversaire de la disparition de l’Union soviétique. J’y disais :

« Laisser du temps au temps.

En 1965 au grand dam des Américains, de Gaulle avait reconnu la Chine de Mao comme seul État chinois. Il envoya André Malraux à Pékin qui rencontra Mao et Zhou Enlai. À ce dernier au cours d’un entretien, il demanda ce qu’il pensait de la Révolution Française. Zhou répondit : « il est trop tôt pour en parler ». La disparition de l’URSS le 25 décembre 1991, c’est la même chose. Sinon on risque de dire des bêtises. »

Mais après le 25 décembre 2021, il y a eu le 24 février 2022, en forme d’étincelle qui a mis le feu à la plaine. L’Histoire s’est accélérée, Xi jinping disant le 22 mars 2023 à Vladimir Poutine sur le perron du Kremlin « En ce moment, il y a des changements que nous n’avons pas vus depuis 100 ans — et nous sommes ceux qui conduisent ces changements ensemble. »

Le temps est peut-être venu d’en parler. »

Finalement, à la réflexion peut-être vaut-il mieux le chanter. Il existe sur YouTube une chaîne (dont je n’ai aucune idée de l’origine) intitulée « Red Creators Network » qui réalise des vidéos assez étonnantes, grâce à l’intelligence artificielle. Alors je vais m’abriter derrière eux.

Es-tu heureuse maintenant Moscou ?

« Je me souviens de tes beaux jours quand les vents emportaient octobre dans leurs poings

Les enfants marchaient avec des étoiles dans les yeux et l’avenir semblait n’être qu’à quelques pas

Tu as appris au monde à rêver en rouge, tu as levé un drapeau comme un lever de soleil, tu as murmuré aux pauvres que l’histoire se courbe devant ceux qui la poussent

Mais ensuite tu as gagné, tu as cru gagner et la victoire t’a plongée dans le sommeil

Tu as oublié la lutte qui t’a façonnée, et la lutte t’a oubliée à son tour

Les dômes d’acier reflétaient le ciel mais les files d’attente pour le pain s’étiraient comme des ombres

Les poètes ont rangé leur carnet, les ouvriers leurs bagages, et je demande : es-tu heureuse maintenant Moscou ?

Les fantômes applaudissent ils ton silence ?

La neige tombe doucement sur les tombes de marbre comme des confettis d’une fête où personne n’est venu

Es-tu heureuse maintenant Moscou ?

Tu as transformé le feu en verre de musée et la révolution repose désormais derrière une corde de velours, avec le prix du billet imprimé sur la porte

Tu fus autrefois l’étoile du Nord pour ceux dont les poches étaient vides et les cœurs pleins

Et maintenant tes lumières les plus brillantes vendent des souvenirs de leur propre extinction

Pourquoi les enfants marchent-ils aujourd’hui ?

Pour des likes, des marques, des frontières, des écrans ?

Quelle chanson remplace celle qui promettait du pain et la paix ?

Et dis-moi si le monde crie encore de faim, si l’ouvrier se brise encore le dos

Si le tyran compte ont encore ses pièces

Le rêve était-il un rêve ou seulement une pause entre empires ?

Es-tu heureuse maintenant Moscou ?

Vas-tu bien ?

Tu te souviens de nous ?

Y a-t-il encore quelque chose que tu veux de moi ?

Car si l’humanité est lutte, si la vie et lutte, si la lutte ne finit jamais, alors peut-être, peut-être seulement, alors quelque part sous tes trottoirs gelés encore enfouis dans le béton de ton passé une braise silencieuse attend un souffle

C’est pourquoi je demande encore, es-tu heureuse maintenant Moscou ?

Es-tu heureuse maintenant Moscou ?

Es-tu heureuse maintenant Moscou ?

Nous connaissons tous les deux la réponse

Alors es-tu prête encore une fois pour des Octobres qui n’ont pas encore été vécus ? »

