Caracas, Téhéran, Valdaï, voilà une année qui commence bien

Téhéran
Israël s’apprête à nouveau à attaquer l’Iran avec l’appui américain. Et pourquoi pas, l’usage de l’arme nucléaire. Objectif officiel, outre le renversement du régime, la destruction de l’arsenal iranien. Dans la calamiteuse « guerre des 12 jours » Israël a salement dérouillé. Et il a été sauvé par la Russie et la Chine qui ont poussé les Iraniens à accepter la proposition de cessez-le-feu formulée par Trump pour répondre aux supplications des Israéliens. Alors pour cette fois-ci on a concocté une nouvelle tentative de « révolution de couleur » à base de manipulation des couches moyennes dans un contexte économique difficile. Qui trouve son origine, il ne faut pas l’oublier dans un féroce régime de sanctions imposées à l’Iran, depuis des décennies. Sans oublier une propagande occidentale déchaînée. Sur laquelle la petite bourgeoisie urbaine française s’est jetée goulûment. Armée de son ignorance crasse de la réalité de ce pays, de son suprémacisme maladif, de son aversion pour l’islam, religion dont elle n’a finalement pas la moindre idée, de son incroyable racisme conscient ou inconscient, la voilà qui se retourne et soutient mordicus le projet de Netanyahu. Qui est aussi celui de Trump, lequel a annoncé clairement la couleur en précisant que s’il y avait des morts dans les manifestations iraniennes, les États-Unis interviendraient ! Pourquoi se gêner !
3 Commentaires
Meilleurs voeux , maître. Une année qui commence bien dites-vous. En effet, vous auriez pu y rajouter les bombardements des environs de Palmyre contre l’IS par la Grande-Bretagne soutenue par la France, 70 frappes en l’espace de deux semaines selon le magazine, le Spiegel .
Désormais nous savons que Kamala Harris, ainsi que Vladimir Poutine avaient raison en 2024:
Trump est une brute mafieuse.
Désormais, aprés un an, c’est évident.
Caracas: Militaires soudoyés. Trahisons.
Israel: Grand ami de Netanyaou, le génocidaire du XXIeme siècle.
Ukraine: Pas de paix à l’horizon, et certainement pas celle voulue par Trump.
2026: Capitulation totale US-OTAN…La Russie va imposer sa loi.
Déjà ça chauffe dur du coté d’Odessa.
On verra la colère de Trump…Plus de pop-corns les gars!
Iran: Sauvetage in extrémis d’Israel, à bout de souffle.
Seule solution pour Trump contre l’Iran: Soudoyer les militaires iraniens; bon courage!
Syrie: Armée soudoyée…Bien entendu.
Les dollars pleuvent, hélicopter money: La puissance de Trump!
Opération Poutine: La CIA et MI6, à partir de la Lituanie pour le meurtre du président de la fédération de Russie:
-Caramba! Encore raté!
C’est ce qu’il y avait dans la tête de Trump quand il a appris l’échec de l’opération…
Je vais vous dire un truc:
Les USA sont vraiment dans la merde…Merci Trump!
…Les cons, ça ose tout!
L’enlèvement de Maduro présente une certaine similitude avec l’opération qui initia le début de l’intervention soviétique en 1979, à savoir l’élimination du chef d’Etat afghan de l’époque, Hafizullah Amin, soupçonné de vouloir basculer vers le camp occidental (si ce n’est que les Soviétiques n’ont pas fait dans le détail et l’ont exécuté). J’espère que ça tournera aussi mal pour les Trump et que les Vénézuéliens réussiront à mettre en échec l’agression américaine (en espérant que ce soit de la manière la plus pacifique possible)…