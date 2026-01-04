Caracas, Téhéran, Valdaï, voilà une année qui commence bien

Téhéran

Israël s’apprête à nouveau à attaquer l’Iran avec l’appui américain. Et pourquoi pas, l’usage de l’arme nucléaire. Objectif officiel, outre le renversement du régime, la destruction de l’arsenal iranien. Dans la calamiteuse « guerre des 12 jours » Israël a salement dérouillé. Et il a été sauvé par la Russie et la Chine qui ont poussé les Iraniens à accepter la proposition de cessez-le-feu formulée par Trump pour répondre aux supplications des Israéliens. Alors pour cette fois-ci on a concocté une nouvelle tentative de « révolution de couleur » à base de manipulation des couches moyennes dans un contexte économique difficile. Qui trouve son origine, il ne faut pas l’oublier dans un féroce régime de sanctions imposées à l’Iran, depuis des décennies. Sans oublier une propagande occidentale déchaînée. Sur laquelle la petite bourgeoisie urbaine française s’est jetée goulûment. Armée de son ignorance crasse de la réalité de ce pays, de son suprémacisme maladif, de son aversion pour l’islam, religion dont elle n’a finalement pas la moindre idée, de son incroyable racisme conscient ou inconscient, la voilà qui se retourne et soutient mordicus le projet de Netanyahu. Qui est aussi celui de Trump, lequel a annoncé clairement la couleur en précisant que s’il y avait des morts dans les manifestations iraniennes, les États-Unis interviendraient ! Pourquoi se gêner !

Caracas

