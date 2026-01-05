« Coup de Caracas » : enlever Maduro pour voler le pétrole ? Pas sûr que ça marche

Je me suis d’abord posé la question de savoir si l’intervention des États-Unis au Venezuela était une invasion. Au lendemain de l’opération de kidnapping du président Maduro, force est de constater que ce n’est manifestement pas une invasion.

Invasion militaire ou simple opération ?

Il n’y a donc eu qu’un raid d’hélicoptères, avec quelques bombardements par missiles qui n’ont pas fait de dégâts importants. Pas de shock & awe pour détruire les capacités militaires adverses et paralyser le commandement.

Curieusement, aucune riposte militaire de l’armée vénézuélienne, aucune défense antiaérienne, aucun tir significatif, aucun hélicoptère abattu. Rappelons que l’armée de ce pays est un des piliers du chavisme et qu’elle n’a pu en aucun cas être prise par surprise compte tenu de la pression que les États-Unis lui faisaient subir.

En dehors de l’enlèvement de Maduro, il n’y a eu aucune opération militaire au sol avec déploiement des troupes de combat. Concernant ce kidnapping, le mystère de ses circonstances reste entier. La facilité avec laquelle il s’est déroulé pose clairement la question de la trahison. Difficile de trancher aujourd’hui sans informations complémentaires et précises.

Andrei Martyanov écrivait ce matin : « Je sais, ça va en blesser plus d’un, mais ce n’est pas pour rien qu’on appelle ces pays des républiques bananières : « république bananière » est un euphémisme pour désigner des régimes corrompus et des armées fantoches. Quelques nouvelles (de là-bas) : le chef de la sécurité de Maduro, ainsi que plusieurs autres personnes, ont été achetés par les États-Unis. En fait, un groupe militaire russe s’est précipité vers la résidence de Maduro, mais il a été repoussé par les tirs… oui, des gardes du corps de Maduro. Quand les Russes ont enfin neutralisé ces traîtres, Maduro avait déjà disparu. Le chef de la sécurité a été arrêté et exécuté. Voilà les dernières nouvelles ».

