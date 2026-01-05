« Coup de Caracas » : enlever Maduro pour voler le pétrole ? Pas sûr que ça marche

Je me suis d’abord posé la question de savoir si l’intervention des États-Unis au Venezuela était une invasion. Au lendemain de l’opération de kidnapping du président Maduro, force est de constater que ce n’est manifestement pas une invasion.
Invasion militaire ou simple opération ?
Il n’y a donc eu qu’un raid d’hélicoptères, avec quelques bombardements par missiles qui n’ont pas fait de dégâts importants. Pas de shock & awe pour détruire les capacités militaires adverses et paralyser le commandement.
Curieusement, aucune riposte militaire de l’armée vénézuélienne, aucune défense antiaérienne, aucun tir significatif, aucun hélicoptère abattu. Rappelons que l’armée de ce pays est un des piliers du chavisme et qu’elle n’a pu en aucun cas être prise par surprise compte tenu de la pression que les États-Unis lui faisaient subir.
En dehors de l’enlèvement de Maduro, il n’y a eu aucune opération militaire au sol avec déploiement des troupes de combat. Concernant ce kidnapping, le mystère de ses circonstances reste entier. La facilité avec laquelle il s’est déroulé pose clairement la question de la trahison. Difficile de trancher aujourd’hui sans informations complémentaires et précises.
Andrei Martyanov écrivait ce matin : « Je sais, ça va en blesser plus d’un, mais ce n’est pas pour rien qu’on appelle ces pays des républiques bananières : « république bananière » est un euphémisme pour désigner des régimes corrompus et des armées fantoches. Quelques nouvelles (de là-bas) : le chef de la sécurité de Maduro, ainsi que plusieurs autres personnes, ont été achetés par les États-Unis. En fait, un groupe militaire russe s’est précipité vers la résidence de Maduro, mais il a été repoussé par les tirs… oui, des gardes du corps de Maduro. Quand les Russes ont enfin neutralisé ces traîtres, Maduro avait déjà disparu. Le chef de la sécurité a été arrêté et exécuté. Voilà les dernières nouvelles ».
9 Commentaires
Il est évident que Trump est intéressé par le pétrole vénézuélien.
Il est certain que Nicolás Maduro avait volé les élections du 28 juillet 2024.
Les vénézuéliens, dans leur grande majorité, ne sont pas hostiles aux USA, mais accepteraient mal d’être mis sous tutelle. Espérons que la présidente par intérim organise rapidement des élections libres et non truquées.
Et les russes et les chinois, ils ne sont pas interessés par le pétrole vénézuélien? Dans l’article on (cité par de Castelnau) parle même de militaires russes au service de Maduro au Vénézuéla; alors pourquoi pas des militaires américains au service du peuple vénézuélien?
https://strana.news/news/497789-chto-oznachaet-operatsija-ssha-v-venesuele.html
J
Que se passe-t-il? Effectivement après votre article précédent on pouvait penser que le donald est aussi indigne que Poutine! (je plaisante!). Ce serait peut-être bon que Maduro ait été exfiltré? Et le droit internationnal, qu’est-ce qu’il dit à propos des tyrans criminels?
Je m’étonne que personne n’évoque la possibilité que cet enlèvement soit, en fait, une reddition sans violence (ou si peu). Pourtant le Donald est coutumier du fait. Il nous a fait le même montage médiatique en Iran.
Bref, si les causes indirectes de cette « occupation » sont liées à la présence de la Chine dans la chasse gardée des ricains, il demeure que la cause directe est bien la dédollarisation.
Mettre la main sur la ressource pétrolière la plus importante de la planète, voilà qui devrait permettre à Oncle Sam de remettre un peu d’huile dans la planche à billets. Il ne fait aucun doute que les entreprises en charge de l’exploiter ne vendront pas leur production dans la devise du pays acheteur.
Le processus de dévaluation des monnaies occidentales est peut-être temporairement stabilisé. Un bon repaire: le marché de l’or. Ce matin (05/01/2026) le cours ne s’affole pas. On reste autour de 4 000 dollars l’once.
Ceci dit, les compagnies pétrolières US récupèrent un produit (de part sa nature) peu facile à rentabiliser et les risques de rébellion sont grands. Si l’armée américaine doit protéger les installations, Trump essayera probablement de faire monter les prix. L’OPEP acceptera-t-elle? En tous cas, si le cours du pétrole augmente c’est encore l’Europe qui en souffrira le plus.
@JB
repere pas repaire…
Va savoir ??
https://www.youtube.com/watch?v=9FBiokiI2-Q