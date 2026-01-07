Venezuela : nouvelle catastrophe morale des pseudos élites françaises

Petit message « granmatin » comme on dit à la Réunion à propos de l’agression américaine contre le Venezuela. On reviendra plus tard sur les questions de fond et si possible en essayant de dissiper une partie du brouillard de la guerre, mais comment ne pas relever la nouvelle catastrophe morale des soi-disant « élites » françaises.

Après ce qui nous tient lieu de président de la République, qui a carrément déshonoré notre pays d’abord avec sa position d’approuver le crime américain (parce qu’au regard du droit international c’est bien un crime). Puis ensuite, alors que personne ne l’avait sonné, en proposant un « candidat » inepte pour « succéder » au président vénézuélien légitime. Ricanement général dans toutes les chancelleries du monde. Impossible de faire pire.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…