Venezuela : nouvelle catastrophe morale des pseudos élites françaises

Petit message « granmatin » comme on dit à la Réunion à propos de l’agression américaine contre le Venezuela. On reviendra plus tard sur les questions de fond et si possible en essayant de dissiper une partie du brouillard de la guerre, mais comment ne pas relever la nouvelle catastrophe morale des soi-disant « élites » françaises.
Après ce qui nous tient lieu de président de la République, qui a carrément déshonoré notre pays d’abord avec sa position d’approuver le crime américain (parce qu’au regard du droit international c’est bien un crime). Puis ensuite, alors que personne ne l’avait sonné, en proposant un « candidat » inepte pour « succéder » au président vénézuélien légitime. Ricanement général dans toutes les chancelleries du monde. Impossible de faire pire.
3 Commentaires
Devant une prise d’otage terroriste à l’égard d’un chef d’état, la connerie de nos « élites » se transforme en criminalité évidente.
Il faut etre fondamentalement fasciste pour réagir de cette façon.
C’est un fait: Vous français, avez élu des fascistes au pouvoir.
Si vous continuez en 2027: Je quitte la France. Même à 70 ans.
Et je sais ou j’irais, pas trés loin de chez moi: En Espagne.
Le seul pays d’Europe a avoir condamné cet acte immonde des US.
Oui, la réponse de l’Espagne est celle qui se rapproche le plus de la dignité en Europe (avec celle du Danemark, qui est évidemment l’Etat européen le plus directement impacté par le bouleversement géopolitique en cours).