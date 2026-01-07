Agression américaine au Venezuela : nouvelle vidéo de Romain Migus

Romain Migus, notre Tintin reporter à nous qu’on a, continue son précieux travail. Contrairement à certaines informations il n’est pas basé à Las Dopicos, qui comme chacun sait, est la capitale du San Théodoros. C’est une fausse rumeur.

Nouvelle vidéo de sa part 48 heures après l’agression américaine.

Force est de constater l’incroyable accélération de l’histoire. Le raid américain qui avait provoqué lundi matin force sanglots dans la gôgoche capitularde européenne, et jubilation chez les droitardés français, commence à se retourner contre l’Occident et son hégémon. Et on se demande si Donald Trump n’a pas été contraint de faire quelque chose plutôt de traîner ce qui commençait à ressembler à un boulet. Élections des midterms obligent, une véritable intervention militaire n’était pas possible et il fallait ramener le « Gérald Ford » au port pour entretien. Résultat, ils ont récupéré Maduro, mais ils ont perdu le Venezuela.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…