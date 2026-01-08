Globalisme contre impérialisme : leçons vénézuéliennes

Nouvelle contribution de l’ami Daniel Arnaud. Français installé en Russie depuis de nombreuses années après avoir également habité l’Ukraine après la chute de l’Union soviétique. Il a collaboré avec notre chaîne YouTube dès son lancement. C’est-à-dire au printemps 2022 afin de tenter de réinformer face à la propagande que l’on a vu déferler sur l’ensemble du système médiatique mainstream.

Il nous livre à nouveau son point de vue d’occidental grand connaisseur de la Russie, sur le conflit mondial actuellement en cours.

Regis de Castelnau

