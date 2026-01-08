Nouvelle contribution de l’ami Daniel Arnaud. Français installé en Russie depuis de nombreuses années après avoir également habité l’Ukraine après la chute de l’Union soviétique. Il a collaboré avec notre chaîne YouTube dès son lancement. C’est-à-dire au printemps 2022 afin de tenter de réinformer face à la propagande que l’on a vu déferler sur l’ensemble du système médiatique mainstream.
Il nous livre à nouveau son point de vue d’occidental grand connaisseur de la Russie, sur le conflit mondial actuellement en cours.
Un general du corps des Marines disait qu il ne s etait battu aue pour le benefice des banques et autres organismes financiers. Les forces speciales cubaines 32 morts c est une plaisanterie? Et les forces russes, une information validee?
Maître, il serait peut-être intéressant que vous évoquiez la question de l’arraisonnement de navires étrangers par la marine américaine (ces jours-ci : un pétrolier russe, au large de l’Islande, et j’ai cru comprendre qu’un navire chinois à destination de l’Iran a également été arraisonné en décembre 2025), qui pour l’instant ne semblent pas susciter de réaction vive, mais semblent assez stupéfiantes sur le plan du droit international.